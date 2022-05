Madre de Luis Sinisterra: expectante para la Conference League

Luis Fernando Sinisterra Lucumí se ha convertido en un jugador vital para el Feyenoord en esta Uefa Conference League. Un día clave este 25 de mayo no solo por la posibilidad de quedar campeón con el conjunto neerlandés en Albania, sino porque podría desembocar en múltiples intereses de equipos que quieran contar con los servicios del oriundo de Santander de Quilichao.

Una vez acabe este encuentro, sin importar si levanta la copa o no, Napoli, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, entre otros podrán activar ya sus ofertas. Los teutones que quieren entrar en los libros de récords en la historia del Feyenoord con la venta que supere los 18 millones de euros del Liverpool por Dirk Kuyt.

La Roma de José Mourinho será ese obstáculo que Luis Sinisterra tendrá que superar en la tarde del miércoles 25 de mayo. Gol Caracol dialogó con Martha Lucumí, madre de Luis. Un repaso por su trayectoria que lo ha llevado hasta Europa y le ha dado la oportunidad de buscar el título internacional con el Feyenoord.

Sobre los inicios de Luis Sinisterra, Martha comentó, ‘con mi hermano y Héctor Hurtado lo llevamos al Once Caldas. Allá estuvo año y medio sin jugar, porque no le daban el paz y salvo. Él lloraba y se ponía mal, hasta que un día yo dije: ‘voy por usted y se pone a estudiar’. Una noche me lo traje para la casa y llamó un señor de apellido Paniagua a decirme que no me lo llevara. Luis se encontraba en un hotel y en un cuarto había como seis muchachos. Yo iba cada ocho días porque a mí me daba pesar dejarlo, así como así, si él era el más pequeño’.

A su vez, recordó quién fue el primer director técnico que lo puso a jugar, y que fue clave para que Martha Lucumí no se llevara a su hijo. Las pruebas continuaron en el Once Caldas, y el joven Sinisterra anhelaba con debutar, ‘le dijo Javier Torrente, quien era el técnico del Once Caldas en ese entonces a Paniagua: ‘boludo, ¿cómo lo dejás ir?’ Ahí se hizo el contrato, luego de que dimos el permiso y debutó a los 16 años contra Pasto’.

Su experiencia con el Once Caldas lo catapultó directamente al fútbol europeo, ‘en ese momento tenía 18 años. Primero va a Bélgica, porque iba a ser el reemplazo de José Heriberto Izquierdo en Brujas, pero no se dio, entonces volvió al Once Caldas y a los seis meses se lo llevó el Feyenoord, que le venía haciendo seguimiento hace meses. Creo que cada uno puso su granito de arena, porque él con Torrente jugad de extremo, como ahora; con Lisi tuvo varios puestos, también jugó de nueve y de diez. Con cada técnico tenía una función diferente y a veces decía: ‘mami, con él no puedo gambetear’, pero yo le decía: ‘haga lo suyo’’.

Llegar tan joven a Rotterdam no iba a ser fácil lograr adaptarse de una. Martha explicó cómo fue su llegada a los Países Bajos, ‘cuando él llegó había un muchacho brasileño que se llama Eric, hablaba un poco el español y le explicaba a Luis. Yo le decía que se quedara atrás para que escuchara lo que decían los demás y aprendiera. El entrenador de ese entonces, Giovanni van Bronckhorst, también hablaba español’.

Agregó también. ‘Pero él siempre ha sido muy calmado, muy callado, es más perceptivo. Yo le decía: ‘entre menos hable, mejor’, porque a veces los compañeros le ponían trampas para ir a contarle al técnico. ‘Si se portan mal con usted me avisa, que yo me encargo de arreglar todo’, le comentaba’.

El sueño de cualquier futbolista es representar a su país vistiendo los colores de su Selección. Sobre la convocatoria a mayores, Martha comentó, ‘yo ya lo había acompañado en Polonia, en el Mundial Sub-20. Cada que él se pone esa camiseta amarilla es un orgullo, porque él luchó mucho para poder estar en la Selección. A él lo llamaba el técnico de la Sub-15 y lo mandaban, lo mismo el de la Sub-17 y tampoco. Siempre tuvo ese anhelo de estar ahí. Ya verlo con la Selección Colombia de mayores, fue una locura. Todo ha sido un proceso, pero han llegado las cosas. Para la familia fue inmenso’.

Por último, cerró tocando el tema de la final de la Uefa Conference League que enfrentará a la Roma. ‘Está muy tranquilo, con ganas de ganar la competencia. Le han tocado muchos partidos seguidos, pero ha tenido un descanso en los últimos días. Mi mayor anhelo es que ganse su primer título europeo. Él se ha preparado mental y físicamente, porque sabemos que las cosas no se dan de la nada’, concluyó Martha Lucumí.