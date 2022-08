¿Dónde jugará Marlos Moreno? Sin lugar para el colombiano en Europa

La carrera de Marlos Moreno ha venido de más a menos. El colombiano no ha logrado consolidarse en los clubes donde ha pasado en los últimos años. Desde su llegada a Europa, ha pasado por múltiples equipos, países, donde no ha obtenido la continuidad deseada. De ser una de las promesas del fútbol, con la conquista de la Copa Libertadores en el 2016, a estar buscando equipo.



Su última temporada fue con el Kortrijk de Bélgica, donde disputó un total de 33 partidos, entre liga y copa. Pese a esto, no tuvo mayor continuidad y no siguió. Ahora, está buscando club, sin lograr encontrarlo aún.



⚠️ Marlos Moreno (25) estaba entrenando con el ES Troyes AC (equipo del City Group en Francia), pero todo indica que no contarán con él. Algunos equipos de la Championship han mostrado interés por el delantero colombiano. Su contrato con el Manchester City termina en 30.06.23. pic.twitter.com/Z61c90RkOO — Gustavo López (@guslopezinfo) August 22, 2022

De acuerdo a información Gustavo López, el atacante no se ha ubicado en un nuevo equipo para lo que será esta temporada “Marlos Moreno estaba entrenando con el ES Troyes AC, pero todo indica que no contarán con él. Algunos equipos de la Championship han mostrado interés por el delantero colombiano. Su contrato con el Manchester City termina el 30 de junio de 2023”.



En ese sentido, Marlos Moreno buscará ubicarse para esta temporada con un nuevo club, con el agravante de que terminará su contrato en un año con el cuadro de Guardiola, donde no encontró lugar en los años recientes, por lo que estuvo cedido gran parte del contrato.