Marlos quiere brillar junto a Jackson y así fue su presentación

Marlos Moreno fue presentado en Portimonense, club portugués que marca su regreso a las canchas de Europa y con el que espera brillar para retomar ese nivel que tuvo en Atlético Nacional y que no se volvió a ver durante los últimos pasos del futbolista tanto por clubes del Viejo Continente como por clubes de este lado del mundo.



Con base en ello y consciente de que junto a él tendrá otro colombiano que ha vuelto a sobresalir en Portugal tras varias lesiones y momentos difíciles, el jugador habló con la prensa para contar cuáles son sus sensaciones antes del inicio de la temporada.



En primera instancia, Moreno comentó si había hablado con Jackson Martínez y contó cómo se siente: “Sí hablé un poco con él, me habló muy bien del equipo del grupo. Me contó que es un grupo muy unido y me habló también de la ciudad, que es muy acogedora y muy bonita. Pero independientemente de esto, me puse muy contento cuando me dieron la noticia de que Portimonense estaba interesado en mí y eso me llamó mucho la atención”.



Luego, consultado por la posición dentro de la cancha en la que mejor se siente, afirmó: “Me siento mejor jugando como extremo, pero más allá de la posición en la que el entrenador me ponga o en la que considere que soy bueno, creo que lo haré de la mejor manera para aportarle al equipo. Estoy enfocado en el grupo, lo importante es tratar de aportar para lograr los objetivos. Hay que estar bien, estar cómodo y más adelante miraré opciones o lo que se presente”.



Y respondiendo al interés que hubo de algunos clubes portugueses cuando estaba en Atlético Nacional, Moreno dejó entrever que su partida al City fue una decisión complicada y no muy buena: “Cuando estuve en Atlético Nacional hubo muchos clubes interesados y ahí tomé una de las decisiones más difíciles para estos momentos en mi carrera futbolística y no hablé con ninguno de los clubes de acá”.



Finalmente, Marlos concluyó refiriéndose a Jackson Martínez: “Para nadie es un secreto que él es un crack, para mí es una bonita oportunidad que se me da de jugar con él, para aprender con su experiencia, su recorrido en grandes equipos como Porto y aquí también está creando historia. Así que coger toda la experiencia para poder aprender de él”.