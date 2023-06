Mario Mocho

Un dólar en Colombia no costaba ni dos mil pesos. Whatsapp no era popular, Sara estudiaba en la universidad y Junior tenía seis títulos oficiales. Apenas sesenta horas habían pasado desde el brindis de año nuevo que dio la bienvenida al 2011. En Barranquilla aterrizó Mario Sebastián, el hijo de Mario Roberto. Camisa morada con cuatro de seis botones abrochados, cadena hasta el pecho, peinado corona de piña con dosis parciales de gel, gafas oscuras y bermudas de jean. “Cule pinta de bollón. Ese man viene a modelar a esta vaina”. A Viera lo recibieron en la capital del Atlántico con un apodo. Lo bautizaron “El Mocho” en una emisora popular de la ciudad por los pantalones cortos que usaba aquella tarde en el aeropuerto.





Probablemente ninguno de los que presenció aquella primera escena sospechó que la historia sería tan taquillera. “Ser ídolo no se compra en la farmacia”, dijo alguna vez Mario Roberto sobre su hijo. Y tiene razón. Sobre todo en una plaza con reglas propias que a veces parece succionar el talento de algunos jugadores y que les exige más que fútbol para triunfar. Barranquilla no es para cualquiera.



“Mocho” fue también un insulto lanzado desde la tribuna y las redes sociales en contra de Viera cuando las cosas no salían tan bien. Así como ha pasado con tantos otros ídolos en tantos otros equipos, el hincha memoria-corta olvida fácil y termina cayendo relativamente rápido en la tentación de renegar de quienes tanto le dieron a su club. El problema es cuando no solo el hincha está contagiado.



Todos se van algún día, está claro. Las titularidades se sostienen con rendimientos actuales y no con buenos recuerdos, y en todo equipo las dinámicas de liderazgo tienen que cambiar en algún momento. Sin embargo, hay formas. Sí resulta llamativo que ni siquiera representando todo lo que representó, siendo el futbolista con más partidos disputados en un solo equipo (629) en la historia del fútbol profesional colombiano y el hombre que más títulos ganó en la historia de Junior (7), haya podido cumplir su contrato. A seis meses de la terminación del mismo, el club le propuso rescindir anticipadamente.



Un dólar en Colombia hoy puede costar hasta cuatro mil quinientos pesos. Más de dos mil millones de personas usan Whatsapp en el planeta y Sara tiene tres hijos (con Sebastián). Claro, el mundo cambió en 12 años. Y sobre todo el mundo Junior. Ese tan particular, tan esquivo para casi todos los demás. Hoy en la vitrina del equipo tiburón hay 13 títulos. Más del doble de los que para entonces tenía. Tres Ligas, dos Copas y una Superliga para una institución que en los primeros 62 años de fútbol profesional en Colombia había bordado seis estrellas sobre su escudo. Una historia que merecía otro final, no uno de esos que se compran en la farmacia.