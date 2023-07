Respaldo total: ídolos de Inter valoraron el fichaje de Juan Cuadrado

El fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por Inter de Milán causó mucho revuelo en suelo italiano. La hinchada neroazzurra no lo recibió de gran manera por su pasado en Juventus y además en los aficionados de la Vecchia Signora borró el gran recuerdo que tenían de él.



Pues bien, tras el poco respaldo de la hinchada neroazzurra, Cuadrado se incorporó a entrenamientos en el plantel de Simone Inzaghi y empezará a ver minutos con el equipo en la pretemporada que iniciará el próximo 27 de julio ante Al Nassr.



Por su parte, varios ídolos de Inter hablaron sobre Cuadrado y entre ellos se refirió Marco Materazzi, campeón del mundo con Italia en 2006 y quien obtuvo 15 títulos con los neroazzurros.

El zaguero aseguró que la decisión del colombiano fue valiente y que ahora debe demostrar su talento a los aficionados interista.



“La afición fue clara con su posición sobre el fichaje. Juan Guillermo Cuadrado hizo una elección valiente, tiene todas las de perder. Pero como jugador, no hay duda: tiene que demostrar lo que vale, puede hacer mucho bien. Si ha hecho una elección así, debe estar motivado”, mencionó en diálogo con Sportitalia Mercato.



Por otro lado, el exdelantero Alessandro Altobelli quien estuvo 9 años en Inter y fue campeón con Italia en 1982, dejó claro que no se debe criticar a Cuadrado y lo catalogó como un jugador sacrificado.



“Su llegada al Inter fue una sorpresa, pero ahora el fútbol ha cambiado, ya no tiene ese efecto. Cuadrado siempre ha hecho su parte. Puede jugar de lateral o de extremo. Es un jugador que entrega su alma cuando juega, tal vez necesita más control cuando está en el campo. Pero aparte de la procedencia, que repito, ya no hay que mirar, no hay por qué criticar su llegada”, señaló en Tuttosport.