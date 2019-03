Gallardo y un mensaje a Santos Borré: 'le pido que no se vuelva loco'

Tras el fallo del penal frente a Alianza Lima, Rafael Santos Borré completó 436 minutos sin anotar goles con River Plate y, aunque él se muestra tranquilo, se sabe que su aporte es fundamental para que River pueda retener la Copa Libertadores.



Con base en ello y en la previa del partido frente a Atlético Tucumán, que River disputará el próximo domingo 10 de marzo, el D.T. del equipo millonario, Marcelo Gallardo, se refirió al presente del colombiano: “Borré ha sido un jugador importante en el semestre porque fue un jugador de equipo, y eso, para mí, es fundamental. Yo quiero que él le haga bien al equipo, sin pensar tanto en lo individual. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por el juego colectivo. Cuando se dedica sólo a lo individual, ahí sí aparece el problema para mí”.



Posteriormente, mostrando su experiencia sentenció: “Ningún futbolista juega solo. A Borré lo que le pido es que no se me bloquee, no tiene que volverse loco por el gol, aporta mucho por el equipo y seguiré apoyándolo”.



River viene de empatar con Alianza Lima por la Copa Libertadores y se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Argentina.