Contundente y polémico: 'el mejor con el que he jugado es Muriel'

Los elogios hacia Luis Fernando Muriel no paran, y en esta ocasión, uno de sus compañeros del Atalanta aseguró que el atlanticense 'es el mejor futbolista con el que ha jugado'.

En un diálogo con el canal de YouTube Bauko Live de Ucrania, Ruslan Malinovskyi encendió la polémica al afirmar que en la Serie A hay mejores jugadores que Cristiano Ronaldo y si bien no dio un favorito, declaró que Luis Muriel, atacante colombiano, es un delantero 'increíble',



"¿El mejor futbolista de la Serie A? Ciertamente no nombraré a Cristiano Ronaldo. La Serie A tiene jugadores mucho más fuertes que él... Pero puedo decir que el mejor jugador con el que he jugado es sin duda Luis Muriel. Un futbolista increíble", dijo.



Malinovskyi, de 28 años, manifestó que Muriel podría jugar en los mejores equipos del mundo, pero que quizás ya es cuestión de carácter.



"Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, habría jugado para un equipo como el Barcelona. Es difícil decir por qué este no es el caso. Tal vez se trate de carácter. Muriel es el alma del vestuario, siempre sonríe".



Después de la controversia, el volante ucraniano aclaró su punto de vista y aseguró que, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, 'no habrá ninguno en otros 100 años'.



"Me preguntaron '¿quién es el mejor jugador de la Serie A este año?' Hablamos de Ronaldo. Dije que era difícil de decir, muchos jugadores han jugado a niveles altos, y dije que Muriel es fuerte en Atalanta y Zielinski en la liga, pero no he comparado a Ronaldo con nadie. Todos sabemos que los jugadores son ¡Ronaldo y Messi, como ellos no habrá ninguno en otros 100 años! '”, escribió en Instagram.