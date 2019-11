Luis Suárez, otro ‘extranjero’ que pide pista en la Selección Colombia

Luis Suárez se parece a su homónimo uruguayo en la posición en la que juegan, en el olfato goleador y en la potencia para definir de frente al arco, pero cuando se les oye hablar el acento samario marca una clarísima diferencia.

Luis Suárez, el colombiano de 21 años que brilla en el Real Zaragoza, de la segunda división española, llegó cedido en la actual temporada por el Watford de Inglaterra y marcó 7 goles en sus primeros 8 partidos en LaLiga SmartBank, que lo tienen peleando en los puestos del ascenso.



Luis, el de Santa Marta, el que extraña caminar descalzo en la “bahía más linda de América”, empacó maletas hace tres años y, sin hacer el curso en Argentina o Brasil, apuntó directo a Europa, a donde llegó después de hacer su debut en el descendido Leones en 2016. Aterrizó primero en el Granada, y ha jugado en el Real Valladolid, el Gimnàstic de Tarragona y ahora en el Zaragoza.



“Yo tuve la suerte de encontrarme con Mario Felipe Posso que me trajo a Europa, pero lo fácil no es llegar sino mantenerse… He tenido momentos buenos y malos, el mejor sin duda esta temporada, con más de 25.000 personas que cuando me van a cambiar me aplauden y gritan mi nombre, eso estará siempre en mi memoria”, dice desde España, con su acento costeño intacto.



Esa fortuna le permitió hacerse ciudadano español y, como no podía ser de otra manera, entrar en el radar de ese país para una posible convocatoria. Él es claro: “Alguien de la Federación española se acercó a mis representantes pero anda oficial. Colombia no me ha dado la oportunidad den divisiones inferiores aun estando en Europa pero mi sueño es vestir al amarilla azul y roja”.

El sueño de la Selección Colombia



¿Ha recibido llamadas de la Selección Colombia?



Sí he hablado con Arturo Reyes, que ha sido grato para mí. No he llegado a ninguna de las convocatorias pero es síntoma de que hago buen trabajo y se están fijando en mí y eso me llena de orgullo.



¿Qué tiene usted para hacerse un lugar en el equipo de Reyes?



Soy un jugador muy competitivo, es una de mis mejores cualidades, no doy balón por perdido, lucho del minuto 1 al 95, soy rápido, potente, con el arco entre ceja y ceja, no dudo al tirar a la portería.



Además puedo caer en cualquier momento a una de las dos bandas, soy bueno en el uno contra uno, puedo ser extremo o mediapunta, ir por banda izquierda o derecha, soy hábil en todo el frente de ataque.



¿Por qué se demora su convocatoria? ¿Dio ventajas al llegar a Europa tan joven y sin reconocimiento en el país?



Parece ser que así es, que si no haces nombre en Colombia antes de venir a Europa no se te valora. Te digo mi caso: yo jugaba mucho en el equipo donde estaba (Tarragona) pero por no tener el nombre en Colombia no me convocaron a la sub 20, en cambio otro compañero vino con nombre desde Colombai pero aquí no lo pasó tan bien, fue convocado una sola vez y jugó 5 minutos y a él si lo llamaron. Creo que cuando vienes a Europa sin un nombre hecho, parece que no estás en el radar de la Selección.

Luis Suárez, el que pide pista en Selección Colombia, sueña en grande: “Mi sueño siempre fue llegar a Primera división, no lo logré en Colombia con Leones y aquí he estado en Tarragona y en Zaragoza y ya estamos a un pasito de lograrlo. Además sueño jugar en una de las cinco grandes ligas de Europa, este año si podemos lograr el acenso o el próximo en un movimiento de equipo. Tengo la ilusión de jugar en Inglaterra, ahora que soy español ese es mi sueño”.



Agradece el trabajo de hombres como James Rodríguez pues cree que “desde el Mundial de Brasil 2014, que Colombia hizo buena presentación, nos abrió la puerta a nivel mundial, esa camada de jugadores hizo que los europeos volvieran a creer en nosotros, por eso es cada vez más normal que un jugador vaya directamente a Europa”.



Desde el Viejo Continente levanta la mano por su país, por su Selección sabiendo que si no lo quieren, en España habrá oportunidad. ¿Será otro talento de esos llamados ‘extranjeros’ que se pierde? En manos de Colombia está evitarlo.