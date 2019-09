Goleador nunca fue llamado por Colombia y podría jugar con España

El nombre de Luis Suárez es sinónimo de gol en el mundo y así lo está ratificando un colombiano en España.



Luis Javier Suárez llegó al Real Zaragoza para esta temporada y ya anotó tres goles. Con 21 años, el delantero se está llevando los reflectores en un equipo histórico de ese país que lucha por ascender.



“No me lo esperaba. Es mi mejor arranque a nivel profesional y estoy muy contento en lo personal y en lo grupal”, dijo el colombiano en entrevista con ‘El Periódico de Aragón’.



Preguntado por sus orígenes, el delantero contó que es de una familia humilde y que poco a poco ha ido ascendiendo en su carrera. Actualmente su pase pertenece al Watford y está cedido en España.



“Vine de barrios difíciles, en los que se ve drogadicción, hurtos, asesinatos… Era complicado porque al final es lo que veía cada día. La mayoría de los jóvenes buscan el dinero fácil y siguen esa línea. Por ello, cuando tienes otra mentalidad es muy complicado salir de ahí, porque enseguida te tildan de iluso, porque crees que puedes llegar. Cuando ya estás aquí valoras ese esfuerzo y días complicados y tienen sus frutos. Ha sido lo mejor que me ha pasado venir a Europa, porque es lo mejor que hay para un deportista.

Además, sobre su llegada a Europa relató que: “Tenía 16 años y en un torneo en Colombia metí 26 goles y ahí comencé a llamar la atención de varios clubs profesionales y de Primera División, pero me llegó la oportunidad de hacer una prueba en el Cruzeiro de Brasil y la pasé. Cuando llegué a Colombia había un agente que me dio la oportunidad de venir a probar a la Sampdoria, en Italia, y llamó a los del Udinese, cuyos dueños son los mismos que del Watford (familia Pozzo), para que fueran a la prueba por si no pasaba nada con la Sampdoria. Y así fue. La Sampdoria quedó contenta conmigo, pero por ser extracomunitario no podían ficharme, por lo que llegué al División de Honor juvenil del Granada. Estuve medio año ahí y un año en el filial y ya hicieron oficial mi compra por el Watford”.

A pesar de esa experiencia que ha adquirido desde hace casi cinco años en Europa, el delantero nunca ha sido llamado a un proceso de Selección Colombia y relató una historia desagradable que vivió más joven y que le molestó.



“Estoy contemplando jugar con España porque con Colombia pasó una situación que no me agradó para nada y que me molestó mucho. Estaba en Segunda B, en el Granada B y, aunque no era un titular indiscutible, estaba jugando y metiendo goles. Había un compañero colombiano que no iba ni convocado y a mí no me llamaron para la sub-20 ni para una concentración y a él sí para un torneo en Perú. A partir de ahí tengo ese enfado con ellos. Si en España me dan la oportunidad bienvenida sea y no dudaré en ir”, contó.