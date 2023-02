Luis Sinisterra entregó un buen reporte en Leeds: ¿Cerca de regresar?

Luis Fernando Sinisterra generó preocupación después de regresar de una sensible lesión que lo sacó de la actividad en el último tramo de la Premier League en el 2022, pero, aunque pudo volver a las canchas, no le duró por mucho la alegría. Contra el Manchester United por un partido pendiente de la Premier que terminó en empate a dos goles cuando el Leeds United se había ido dos veces por delante en el marcador no fue lo peor para el debutante Michael Skubala.



No pasó ni un mes completo con Luis Fernando Sinisterra de vuelta al campo de juego, cuando nuevamente, a los ocho minutos de aquel encuentro igualado, Sinisterra sufrió una lesión muscular que lo alejó de lo que restaba del compromiso. Sin embargo, en los últimos reportes médicos, no habían podido dar con el golpe sufrido.

Michael Skubala dijo en la última rueda de prensa que no iban a correr riesgos con ningún jugador y menos con Luis Sinisterra a quien esperan que esté al 100% para que sea de la partida en los próximos encuentros de la competitiva Premier League. Por esta razón, Skubala aceptó que condicionó al colombiano al meterlo cuando parecía ya completamente recuperado de su lesión. Infortunadamente, aquejó un tema muscular que ya lo sacó de un juego contra el Manchester United, días después de haberlos enfrentado y haberse lesionado.



Sin embargo, aunque Michael Skubala no se atrevió a definir una fecha para el regreso de Luis Sinisterra, en la última rueda de prensa previa a enfrentar al Everton el sábado 18 de febrero, mantuvo que seguirán esperándolo sin correr riesgos y que su recuperación va por buen camino. De igual forma, mantuvo que la alta de Sinisterra es más lejana que la de otros dos jugadores lesionados del plantel.

Así las cosas, Michael Skubala desveló un nuevo reporte médico de Luis Fernando Sinisterra después de sufrir la lesión hace unas semanas. Aunque es una lesión muscular, parece todavía un poco lejano su regreso, además, volvió a sostener que no quieren correr riesgos con sus jugadores y menos con el colombiano que se acababa de recuperar de una sensible lesión en el pie.



En la rueda de prensa, Michael Skubala confirmó que, “no corremos ningún riesgo con ningún jugador y definitivamente no quiero correr ningún riesgo. Poco a poco estamos recuperando algo de fuerza en el equipo, lo cual es realmente agradable. Luis Sinisterra tenía un tirón muscular. Está en camino de regreso, un poco más lejos que Liam Cooper y Marc Roca (podrían jugar el sábado), pero está progresando muy bien”, su vuelta a las canchas podrá ser muy pronto, pero se perderá el partido contra el Everton, un duelo clave por temas del descenso.