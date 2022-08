¡Se acerca el debut de Luis Sinisterra! Leeds United avisa su vuelta

No fueron fáciles los primeros días de Luis Fernando Sinisterra en la Premier League a diferencia de su compatriota Luis Fernando Díaz que llegó al Liverpool y se adaptó inmediatamente, y con óptimas condiciones físicas que le permitieron desarrollarse de mejor forma partido a partido. Por su parte, el caso del ex Feyenoord fue completamente distinto.

Luis Sinisterra arribó al Leeds United y no lo dejaron ni entrenar cuando empezaron a criticarlo sin ver su talento. Un referente de la Premier comentó que no entendía por qué el club estaba fichando a donnadies, entre ellos referenciando al colombiano. Después de ello, Sinisterra viajó con Leeds a Australia para la gira de pretemporada. Ante Crystal Palace, sufrió una lesión en solitario, y sin ningún golpe con un contrario.



Tras los exámenes respectivos, encontraron que se trataba de una lesión en el tendón de la corva. Un golpe que no requiere mucho tiempo de incapacidad, pero que se pudo haber evitado como lo mantuvo el médico Ben Dinnery hace algunos días, profesional especialista en lesiones de la Premier League. Jesse Marsch y el cuerpo médico del club lo arriesgaron y a los 12 minutos se fue del encuentro.



La lesión muscular acabó con el plan que tenía la dirección técnica de utilizarlo en el primer partido de la Premier League ante el Wolverhampton el 6 de agosto. Daniel James tendrá que pagar fecha de suspensión y ahí entraba el colombiano para ser inicialista, Sin embargo, esas aspiraciones se acabaron, y no podrá disputar ese encuentro inaugural.



Su debut podría no ser en Elland Road con su afición, sino el 13 de agosto cuando visiten al Southampton en la segunda fecha del rentado inglés. La prensa en Leeds mantiene que el cuerpo técnico podría tenerlo en las sesiones de entrenamiento en la segunda semana de agosto.



No obstante, habría que ver en qué condiciones llegará con pocos entrenos si Jesse Marsch desea meterlo en la segunda jornada de la Premier League.