Sinisterra, el fuera de serie del Leeds: ¿quién recuerda a Raphinha?

Para nadie es un secreto que en un equipo como el Leeds United que la temporada pasada con Marcelo Bielsa, y posteriormente con Jesse Marsch que actualmente sigue en el banquillo del cuadro blanco, estaban sufriendo mucho con el descenso, y eso que tenían en su plantilla a una joya como Raphinha, pero poco o nada podía hacer el brasileño para salvar a su equipo.

Afortunadamente, en los últimos compromisos, que vinieron de menos a más, el Leeds United logró mantener la categoría. Sin embargo, para Raphinha era ideal abandonar el club en busca de mejores y mayores retos. Así las cosas, el brasileño logró firmar con el FC Barcelona, y ahora es un característico jugador para Tite en el combinado nacional.



En el lugar de Raphinha, llegó un jugador colombiano a aportar lo mejor de su talento que explotó en el Feyenoord. Luis Sinisterra asumió ese gran desafío de aterrizar en la imponente Premier League, y con él en cancha, el semblante ha mejorado muchísimo. En seis fechas no ha habido ningún fantasma que lo haga pensar en la Championship, mientras que cuando el ahora jugador del FC Barcelona estuvo en el Leeds, el club no mostraba una cara positiva y estuvo muy ligado al descenso.



Una lesión truncó el inicio de Luis Sinisterra cuando llegó al Leeds United, pero paulatinamente, evolucionó en su golpe, y dejó con la boca abierta a los aficionados de la institución que hasta le dedicaron una canción. Primera diferencia con respecto a Raphinha, segundo, cambió críticas por elogios rápidamente, y la prensa inglesa así se lo reconoce.



Dos goles en la Premier League de gran factura con remates lejanos, y uno en la Carabao Cup demuestra el gran talento que tiene Luis Sinisterra, y que no le pesa jugar en la Premier League. En la séptima fecha no se disputó el partido ante el Nottingham Forest por el fallecimiento de la Reina Isabel II. No obstante, seguramente seguirá cosechando elogios.



Los medios locales avalan su fichaje, que hace olvidar a un tal Raphinha. Leeds Live lo pone al nivel de ser la suerte del Leeds United, tanto que lo ponen como el nuevo talismán y fuera de serie del club, “Luis está mostrando todas las señas de identidad de ese próximo talismán fuera de serie. Tres goles en tres partidos es un rendimiento magnífico que promete mucho mientras Marsch busca que su extremo supere el último obstáculo en su integración en el Leeds. Además, todos los goles han mostrado un toque de verdadera clase”.



A su vez, agregan que, “los tres goles han sido de gran calidad, pero sólo dejan a la afición con ganas de más, y ese es el último obstáculo mencionado. Sinisterra necesita durar más tiempo en el campo y, por lo tanto, incidir en los partidos en periodos más largos para los blancos”.



Finalmente, el otro punto que se critica es que el medio y los seguidores ven que Jesse Marsch debe utilizar por mayores tramos a Luis Sinisterra, hasta piden que ya es hora de que empiece a tener la totalidad de minutos. Se le ve bien físicamente, y ha sido el jugador más incisivo del Leeds, “Sinisterra aún no ha superado los 63 minutos sobre el césped de los blancos esta temporada, aunque seguro que cuatro partidos en 10 días han influido en ello. Con nueve días entre Brentford y Nottingham Forest antes de otros seis días hasta el Manchester United y el receso internacional, Leeds espera que su amenaza de ataque más potente pueda comenzar a ver partidos completos desde aquí”.



Así las cosas, el Leeds United, Jesse Marsch y Luis Sinisterra tendrán como aliados al calendario de la Premier League. Pues como hay descanso por la competencia FIFA, aunque seguramente el colombiano será convocado a la Selección Colombia, podría tener más regularidad deseada en el cuadro blanco. El estadounidense se ata a ese plan para que pueda cumplir 90 minutos en cancha.