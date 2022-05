Sinisterra no titubeó: quiere salir, pero está tranquilo en Feyenoord

Los ‘Luchos’, esos enormes jugadores de tremendo futuro por delante, y de gran presente en la actualidad. Luis Fernando Díaz, y Luis Fernando Sinisterra, la sensación hoy por hoy del fútbol colombiano, brillando uno en el Liverpool de Inglaterra, y el otro en el Feyenoord de los Países Bajos. Mucho protagonismo tendrá próximamente en la Selección Colombia ambos jugadores con la necesidad de liderar al combinado nacional en ese cambio generacional que se presentará.

Luis Sinisterra, que en la actualidad es pretendido por el Arsenal de Inglaterra, Bayer Leverkusen de Alemania, Napoli de Italia y el Atlético de Madrid de España todavía no tiene un futuro claro ad-portas de enfrentar a la Roma en la final de la Uefa Europa Conference League, partido en el que posteriormente, se definirá el futuro del oriundo de Santander de Quilichao, aunque el Feyenoord ya mantuvo que quiere continuar contando con el colombiano en sus filas.

Sin duda alguna, esas pretensiones de los clubes europeos por Luis Sinisterra suenan muy atrayentes, pues se tratan de cuatro clubes que disputarán la Uefa Champions League, mientras que el Feyenoord se estancó en la tercera casilla de la Eredivisie, posición que le da clasificación a la Uefa Europa League.

Luis Sinisterra dialogó con el programa de Caracol Radio, 6 AM Hoy por Hoy, en donde se le preguntó por su actualidad y su futuro. Actualmente, vive un gran momento siendo el máximo anotador de su equipo en la Conference League con 11 goles, y ha acumulado 23 tantos y 14 asistencias en la temporada.

El interés del Bayer Leverkusen sobrepasa el valor en el que está tazado el colombiano y, además, superando la venta más grande que ha hecho el Feyenoord. Sus 18 millones en el mercado y la oferta de los teutones que se preparan para hacer tras finalizar la Conference League mayor a los 20 millones suenan atrayentes para Luis Sinisterra y al club de Rotterdam.

Todo dependerá también de lo que suceda el 25 de mayo cuando definan el torneo internacional ante la Roma en Albania. Mientras tanto, el colombiano mantuvo que, ‘estoy muy tranquilo y trato de no estar pendiente a noticias que a la final no son más que rumores. Trato de estar enfocado en el día a día con mi equipo, entrenarme de la mejor forma para los partidos y aportarle lo mejor. Al llegar al final de la temporada me sentaré con el club y con mi agente y miraremos lo que sea mejor para mí’.

Pese a la tranquilidad y la motivación que tiene actualmente en las filas del Feyenoord, no titubeó en decir que le gustaría jugar en otra liga, ‘se habla muchas cosas, todos sabemos que la situación de los equipos no está en el mejor momento debido al COVID, pero sería también un logro bonito poder salir y poder marcar un récord. Eso lo sabremos después de la temporada, cuando termine la final, ahí será el momento indicado para saber y mirar que me espera para el futuro’.