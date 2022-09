Luis Sinisterra como ejemplo: pedido de hinchas y referentes de Leeds

Sin duda alguna, una de las mejores cosas que dejó esta fecha FIFA para Colombia en lo que fue el primer fogueo de Néstor Lorenzo como nuevo director técnico fue el gran talento que demostraron los jóvenes. Uno de ellos, Luis Fernando Sinisterra Lucumí que, entrando en los dos segundos tiempos de Guatemala y México, apareció en el marcador.

Como si fuera poco, en un partido tan complicado como fue la primera parte contra México, Néstor Lorenzo movió a su equipo en el complemento con los ingresos de Luis Sinisterra, Jorge Carrascal y Rafael Santos Borré por Steven Alzate, James Rodríguez y Radamel Falcao García. Los nuevos jugadores hablaron en cancha, y se marcó una sociedad entre Sinisterra y Carrascal que dejó con la boca abierta a los seguidores de la Selección Colombia.



Luis Sinisterra aprovechó una gran ejecución de Juan Guillermo Cuadrado quien tuvo más libertades como interior. El córner fue preciso para el testarazo de Sinisterra apoyándose en los hombros de Néstor Araujo y venciendo a Guillermo Ochoa. Posteriormente, Jorge Carrascal asistió de gran manera al jugador del Leeds que puso la pelota al palo más lejano de ‘Memo’.



Claramente, los dos partidos iniciales de Néstor Lorenzo dejaron la enseñanza de que sí hay recambio para cuando se retiren jugadores veteranos que siguen siendo convocados por Lorenzo. Sin embargo, James Rodríguez y Radamel Falcao García, con poco fútbol demostraron no estar aptos físicamente en estos encuentros. Un James que caminaba y no corría, pero que en la primera parte intentó hilar pases para el ataque.



En esta fecha FIFA, también dejó una enseñanza: la importancia de Luis Sinisterra. En Inglaterra se enamoran cada vez más de él, y empieza ya a ser un jugador clave en el Leeds United. De hecho, Paul Robinson, ex arquero que jugó en dicho club, y también en el combinado nacional referenció lo que tiene que hacer el equipo para obtener los resultados.



Paul Robinson mencionó para el medio MOT Leeds News, “si Leeds quiere progresar y mejorar como equipo, mejorar como club y progresar en la Premier League, es de vital importancia mantener jugadores de esa calidad. Sinisterra puede tener ese nivel, pero necesitan más jugadores de ese nivel y necesitan construir un equipo alrededor de jugadores de ese nivel. Esos jugadores que hemos comprado son clave y Sinisterra puede ser parte de eso en el futuro”.



Así las cosas, Luis Sinisterra es hoy por hoy, el referente en la plantilla del Leeds United. Se ganó a los seguidores que le dedicaron cánticos, el gusto de Jesse Marsch y seguirá descrestando. Ya lo saben, la clave es jugar para el caucano. Lo dice un experimentado exjugador del club.