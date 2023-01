DT del Leeds dio pistas al regreso de Sinisterra: ¿Cuándo volvería?

El Leeds United regresó a la actividad en la Premier League, pero todavía generaba preocupación Luis Fernando Sinisterra Lucumí, quien no se ha podido recuperar de una dura lesión que lo ha alejado de las canchas en el último tramo del año 2022. Se especulaba que el de Santander de Quilichao, ex Feyenoord de Rotterdam pudiera volver a entrenamientos y a la competencia inglesa después del Mundial de Qatar.

La realidad es que todavía no ha podido ponerse en forma y cómo desea el Leeds United. La idea es no forzar su regreso, aunque para el conjunto inglés se nota en los últimos partidos que ha disputado que le hace falta el atrevimiento de Luis Sinisterra. Los dirigidos por Jesse Marsch perdieron contra el Manchester City e igualaron con el Newcastle United y se mantienen en puestos de mitad de tabla, pero con el descenso siguiéndoles los pasos a solo cuatro unidades del Southampton, quien está en el fondo de la tabla.



Tras no estar disponible contra el Manchester City ni tampoco ante el Newcastle United, Jesse Marsch dio pistas, antes de enfrentar al West Ham sobre la posible fech de regreso de Luis Fernando Sinisterra a las canchas. Desde octubre es baja por una lesión en sus pies y el estadounidense mencionó en rueda de prensa que no lo quieren forzar ni volver a poner en riesgo, “Luis está progresando muy bien, ha estado en el campo haciendo mucho trabajo individual, que es la próxima gran etapa para él. Tal vez en 10 días, estará con el equipo”.



No obstante, y aunque poco a poco está demostrando mejoría, tal vez no sea lo mejor meterlo en el primer partido cuando esté dado de alta. Jesse Marsch resaltó que su lesión es de las más complejas, “esta lesión de Lisfranc es extraña, por lo que no siempre es fácil saber exactamente cómo va a responder, pero en este momento hay muchas señales positivas reales, que serían importantes para nosotros”.