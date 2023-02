Luis Sinisterra, ¿más grave de lo que parece? Actualización de lesión

El Leeds United, que enfrentó en condición de visitante al Manchester United con un empate a dos tantos en el que los de Leeds arrancaron con un 0-2 a su favor y terminaron igualando tendrán que volver a verse las caras, pero esta vez en Elland Road por una nueva jornada de la Premier League. Curioso que en una semana dos partidos entre sí se llevaran a cabo.



En ese enfrentamiento, Luis Fernando Sinisterra Lucumí sufrió molestias musculares en su pierna derecha que lo sacó del terreno de juego a los ocho minutos del encuentro cuando ya ganaban por la mínima diferencia con gol de Wilfried Gnonto. Pero, Sinisterra, que regresó fechas pasadas de una lesión que lo dejó afuera del último tramo del 2022, volvió a encontrarse con esos fantasmas de lesiones.

Para el Leeds United, se abre otro problema grande, pues ya no solo basta con conseguir a un nuevo director técnico tras la salida de Jesse Marsch de la dirección técnica, ahora se le suma la lesión de un integrante de la plantilla que parece un poco sensible, por lo menos, siendo duda para el próximo partido de la Premier League nuevamente contra el Manchester United. No hay certeza todavía si el colombiano puede estar contra el equipo de la ciudad de Mánchester, pero Michael Skubala, esclareció lo que ha pasado con Sinisterra.



En la rueda de prensa, Michael Skubala referenció cuál es el tema con Luis Fernando Sinisterra, y sostuvo que de igual manera, no quiere exponer al futbolista a una lesión mucho más sensible y que le pueda costar una baja indefinida hasta lo que queda de temporada. Su estratega explicó, "Luis fue una lesión un poco diferente. Creemos que estará bien, pero todavía vamos a evaluar si es demasiado pronto para él el domingo (…) Son lesiones musculares leves, para mí lo primero es proteger a los jugadores, no queremos correr ningún riesgo".