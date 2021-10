¿Ficha de cambio? El movimiento que sacaría a Muriel del Atalanta

Aún faltan meses para que se dé inicio a la ventana de fichajes de invierno, pero en Italia ya se habla de un posible cambio de equipo para Luis Fernando Muriel.

Según el portal Calciomercato, el delantero del Atalanta podría ser moneda de cambio y estaría en la órbita de uno de los grandes de la Serie A, Juventus.



El medio citado señala que el colombiano es del interés de Massimiliano Allegri, DT de la Vecchia Signora, y que en el nuevo periodo de transferencias se podría dar su llegada, a pesar de que la temporada del nacido en Santo Tomás no ha sido la mejor, debido a una lesión que lo sacó de las canchas por más de un mes.



El informe dice que el movimiento que propone Juventus es darle al Atalanta a Dejan Kulusevski para quedarse con los servicios del artillero cafetero, que apenas lleva un gol en la nueva campaña del Calcio italiano.



"El conocido agente Lucci ya había intentado llevar a Luis Muriel a los servicios de Massimiliano Allegri en el mercado de verano, pero el trato no se concretó por voluntad de los directivos de Bérgamo. En el mercado de enero, sin embargo, el intercambio entre el colombiano y Kulusevski también podría reavivarse. Gasperini tendría un elemento de calidad en el campo, mientras que los bianconeri podrían tener un nivel alternativo en ataque", dice el medio.



Se sabe que Luis Fernando Muriel es 'intransferible' para las directivas de Atalanta; sin embargo, este cambio de jugadores podría llegar a un mutuo acuerdo si Gasperini considera adecuada la llegada del volante sueco que no ha podido demostrar todo su talento con la camiseta bianconeri.