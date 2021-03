Luis Muriel, al acecho de Cristiano y Lukaku: 15 goles en la Serie A

El colombiano Luis Fernando Muriel da de qué hablar en Italia y no es para menos, está al acecho de Cristiano Ronaldo, de quien lo separan apenas cinco goles en la tabla de goleadores. El atacante de Atalanta y la Selección Colombia ya superó a Zlatan Ibrahimovic y con el gol que le marcó este miércoles a Crotone, llegó a 15 tantos y se puso tercero en la tabla.

El atlanticense está a cinco goles de Ronaldo, de Juventus, y a tres de Romelu Lukaku, del Inter, quienes están al frente de la clasificación de goleadores en Italia. Está cada vez más cerca de superar ese registro goleador que en la temporada anterior le permitió convertir 19 goles en 41 partidos.



Muriel ha conseguido goles decisivos para el elenco de Bergamo y siempre que ha marcado, su equipo no ha perdido: han sido tres empates y diez triunfos. 'Luisfer' ha conseguido dos dobletes en esta temporada y su rival favorito es Crotone, al que le ha marcado tres goles en la temporada.



Pero no es todo, el colombiano no solo marca sino que también anda inspirando con las asistencias; lo ha hecho en seis oportunidades, la más reciente fue este miércoles a Josip Ilicic, en la cuarta anotación frente a Crotone.



El próximo lunes, a las 2:45 pm, Atalanta visita nada más y nada menos que al líder de la Serie A (Inter), lo que será un atractivo duelo de goleadores entre Lukaku y Muriel.



Estas buenas nuevas que llegan desde Italia motivan en Selección Colombia, pues sin duda es uno de los que anda más enchufado. Su talento es innegable y los elogios no se agotan, anda respondiendo bien a la confianza de su entrenador y esto lo tiene como uno de los referentes en el fútbol italiano. Por ahora, acecha la punta de los goleadores que lidera el histórico CR7.



Top 5 de goleadores en Italia



1. Cristiano Ronaldo - Juventus (20 goles)

2. Romelu Lukaku - Inter (18 goles)

3. Luis Fernando Muriel - Atalanta (15 goles)

4. Zlatan Ibrahimovic - AC Milan (14 goles)

5. Ciro Inmobile - Lazio (14 goles)



Los 15 goles de Muriel



Gol vs Crotone, victoria 5-1 de Atalanta

Convirtió el tercero a los 50’ de partido.



Gol vs Nápoles, victoria 4-2

Muriel anotó el tercero a los 71 minutos.



Gol vs Cagliari, victoria 0-1

El colombiano anotó a los 90 minutos.



Gol vs Torino, empate 3-3

Luis Fernando se reportó con el tercero a los 21’.



Gol vs Udinese, empate 1-1

Muriel puso el empate a los 44 minutos.



Gol vs Benevento, victoria 1-4

El atacante se reportó a los 86’, sentenciando el marcador final.



Gol vs Parma, victoria 3-0

Muriel abrió el marcador a la altura del minuto 15’.



Gol vs Sassuolo, triunfo 5-1

Se reportó con el quinto a los 67 minutos.



Dos anotaciones vs Bolonia, empate 2-2

El primero lo anotó de penalti, a los 22 minutos. El segundo llegó un minuto después.



Gol vs Roma, victoria 4-1

Muriel anotó a los 72 minutos, el 3-1 parcial.



Dos anotaciones vs Crotone, victoria 1-2

Anotaciones a los 26’ y 38’ de partido.



Gol vs Cagliari, victoria 5-2

Convirtió el primero en ese banquete de goles, a la altura del minuto 7.



Gol vs Torino, victoria 2-4

Anotó el segundo de Atalanta, a los 21’. Fue su primer gol de la temporada por Serie A.