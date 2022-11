Luis Muriel pendiente de Atalanta: curiosa y dura crítica al arbitraje

Atalanta jugó un partido fundamental en el Gewiss Stadium contra el Napoli. Los dirigidos por Gian Piero Gasperini tuvieron la oportunidad de ponerse como escoltas del cuadro napolitano, y como si fuera poco, recortar diferencias en la ventaja que le llevan en la cima. Sin embargo, sin Luis Fernando Muriel y con Duván Zapata en el último tramo, perdieron 1-2.

Aunque Atalanta se fue por encima en el marcador desde temprano en un penalti revisado por el VAR que Ademola Lookman certificó, la ilusión se apagó rápidamente con anotaciones de Victor Osimhen y Elif Elmas durante la primera parte. En el complemento, los locales intentaron igualar y con Duván Zapata que poco pesó, trataron de emparejar las acciones para no perderle pisada a su rival en la parte alta de la tabla.



Las polémicas aparecieron en el segundo tiempo después de un tramo en el que el árbitro central Maurizio Mariani dejó jugar mucho, y no repuso lo que se esperaba. Fueron cinco minutos más que todo por las variantes de ambas escuadras que hicieron el final del juego lento. Atalanta tuvo minutos de adición en los que pudo igualar, pero infortunadamente no lo lograron.



Luis Fernando Muriel que se perderá lo que queda del 2022 estuvo pendiente de su equipo durante los 90 minutos y apareció en las redes sociales con críticas al juez central, Maurizio Mariani todo porque cuando el partido se encontraba en el último tramo, el árbitro pitó cuando el Atalanta atacaba y en un momento en donde se pudo haber empatado si la acción continuaba.



Sin Luis Fernando Muriel, Gian Piero Gasperini perdió a un jugador que estaba en un gran momento, pero su lesión no lo alejó de la órbita del Atalanta. Pendiente, explotó en redes, aunque luego eliminó la publicación. De acuerdo con La Gazzetta Dello Sport, lo que escribió en Instagram fue, “si tienes que arbitrar a las 18:00, no cenes a las 20:00, que no tienes tiempo de llegar”, criticando que Maurizio Mariani tuvo mucho afán para terminar el juego, cuando los locales estaba atacando con el objetivo de igualar el marcador.