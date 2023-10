Muriel, sin misterios: el doblete, la suplencia y el retiro ¡a los 50!

Es refrescante escuchar a un futbolista diciendo lo que realmente está pensando, reconociéndose vulnerable y hablando de todo de frente, sin esas acartonadas frases que tan frecuentemente se escuchan. Ha de ser igual de satisfactorio para Luis Muriel no estar ocultando nada.

El atacante del Atalanta fue la figura de su equipo en un trabajado empate contra Storm Glaz por la UEFA Europa League, en la que marcó doblete. No alcanzó para la victoria y se quedó en en empate 2-2, y eso terminó siendo molesto, más allá de que los de Gasperini lideran el grupo D.



“El hecho de que tuviéramos la ventaja tanto en el marcador como en términos de jugadores, es una verdadera lástima conceder el empate. Fue una gran actuación hasta entonces, teníamos el control total y perdimos dos puntos que nos hubieran empujado a la clasificación en Europa League”, afirmó el atacante en Sky Sports.



“Esta fue definitivamente una oportunidad desperdiciada, cuando tienes un hombre más y terminas de esa manera, deja un sabor amargo en la boca. Se perdió una gran oportunidad”, complementó, autocrítico y sin vender la idea de que salvaron un punto de visitante.



Y lo triste es que llevaba mucho tiempo sin marcar, menos un doblete, y sin sentir ese baño de confianza que necesitaba, en una temporada en la que está jugando muy poco. Por eso pidió el penalti, aunque en teoría no era el designado: “Últimamente juego menos entonces Koopmeiners encabeza la lista de cobradores, pero pregunté al banquillo y me dijeron que podía patearlo, también le pregunté primero a Koopmeiners si estaba bien. Les pedí patear para ganar confianza”, confesó.



El atacante negó los rumores de su posible salida de Atalanta: "Se habló mucho en los medios, pero no creo que mi salida estuviera tan cerca. Hablé con el entrenador, me dijo que quería que siguiera en la plantilla y nunca sentí lo contrario. Sé que tengo que trabajar más duro que la temporada pasada para ganarme mi lugar. Trabajo más duro después del año pasado y este año empiezo con una fuerza diferente”, comentó.



Y ojo a su curioso plan de retiro: “Todavía me siento joven, aunque tengo más de 30 años. ¡Le dije a mi esposa que quiero seguir jugando hasta que cumpla 50! Todavía tengo muchas ganas. Le dije al entrenador que todavía tengo mucho que darle a este equipo”, concluyó.



Muriel solo ha disputado 235 minutos en 8 partidos, 6 por Serie A y 2 por Europa League, con balance de dos goles y una asistencia. Por eso no está entre lo habituales convocaos a la Selección Colombia, otra de sus obsesiones. Lo bueno es que tiene tiempo para volver... ¡hasta los 50!