'Tengo 32 pero me siento más joven que a los 25': ¿mensaje a Lorenzo?

El debate está vigente en Italia y en Colombia: ¿Luis Muriel y Duván Zapata ya dieron lo mejor que tenían al Atalanta y ahora, después de sufrir problemas físicos, necesitan otro aire?

Lo primero es que la discusión, tratándose de jugadores de 32 años de edad, es casi esperable. Pero la respuesta de los propios protagonistas está lejos de lo que muchos esperan.



"Siempre he sentido una gran confianza: en Bérgamo me siento bienvenido, la gente me hace feliz. Entonces es normal escuchar algunos gritos, ya que no me he expresado lo mejor posible, pero no puedo pensar mucho en ello”, dijo Muriel, en entrevista con L’Eco di Bérgamo.



“Estoy en el mejor momento de mi carrera, tengo cierta madurez como hombre y como futbolista. Tengo 32 años pero me siento más joven que cuando tenía 25, todavía puedo dar mucho, porque ciertos talentos no desaparecen de un momento a otro . Y quiero mostrárselo a todos”, añadió.



Zapata es uno de los goleadores históricos del club y Muriel era llamado, hasta hace muy poco, el 'suplente de oro', pues tenía tremendos registros anotadores viniendo desde el banquillo.



“Duván Zapata y yo haremos todo lo posible para ayudar al equipo, con actuaciones y goles. El objetivo es ayudar al Atalanta a lograr sus metas más altas, posiblemente anotando goles decisivos. Intentamos darnos tranquilidad mutuamente, quitándonos la presión”, concluyó.



Y después, la misma discusión se puede trasladar a Selección Colombia, que no tiene delanteros de área como ellos dos en buen momento: ¿mensaje para Lorenzo eso de la nueva juventud que vive Muriel? Es tan corta la lista de número 9 vigentes y con buen presente en las grandes ligas del mundo que la pregunta no sobra...