¿Aterrizará Muriel en Junior? De la tendencia en redes a la realidad

No es la primera vez que se menciona un posible cambio de club pero sí la primera noticia de un posible regreso, concretamente al Junior de Barranquilla.

¿De quién se trata? De un atlanticense que no fue profeta en su tierra y que, en vez de lucir la camiseta rojo y negra, se vistió de verde en el Deportivo Cali.

¿Más pistas? Juega en Atalanta, cuando Gasperini se lo permite, y hace tiempo que está buscando la posibilidad de un cambio, consciente que el ciclo en Bérgamo se terminó.

Se llama Luis Fernando Muriel y estaría, según una ola de rumores en Barranquilla, cerca de jugar en el equipo de su corazón.



¿En qué se basan para afirmarlo? En que el delantero no ha logrado un acuerdo para su renovación en su actual club, que la oferta para mantenerse en Italia o incluso en Europa no llega y que, en vez de seguir siendo suplente y en un rol secundario, quisiera protagonismo para volver al radar de la Selección Colombia.

Según las versiones, también se dice que en la capital del Atlántico le estarían buscando colegio a una de sus tres hijas de su primera relación con Paula Rentería. Alguien sugiere además que la familia dueña del Junior, buscaría un golpe de opinión en época electoral, a favor de un nuevo mandato de Alejandro Char.

¿Cuál es la realidad? Empezando por lo último: el político tiene un 86 por ciento de posibilidades de ser alcalde de Barranquilla nuevamente, por lo cual no necesitaría el respaldo de un fichaje rutilante en Junior. La versión del colegio, que puede ser cierta, no da pistas de nada pues las tres niñas de Muriel viven con su mamá hace años en la capital del Atlántico.



En resumen, por ahora no hay nada que haga pensar que pase de ser una opción de redes, salvo que el jugador logre algún acuerdo y salga libre de Atalanta, con lo cual competiría con Junior y con más de un interesado, seducido por su potencial sin tener que pagar traspasos.

Lo que sí es cierto es que Muriel es un hombre de Selección y que su inactividad no le permite volver al radar de Lorenzo, por lo cual busca cuanto antes una mejor vitrina. ¿Es Junior? Por actualidad tal vez no, pero sin duda volver al país, como en su momento hizo JuanFer Quintero, es una opción. Ahora, una realidad inapelable: en la pasada convocatoria solo un jugador de la Liga local fue convocado, el arquero Álvaro Montero.

