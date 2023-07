Luis Javier Suárez se queda en Almería: firmó extenso contrato

El delantero colombiano del Almería Luis Javier Suárez ha manifestado este martes que ha firmado un "contrato largo", hasta junio de 2029, porque "quiere estar aquí" en el club almeriense, que ha ejecutado la opción de compra obligatoria tras la permanencia en Primera tras estar el curso pasado como cedido por el Olympique de Marsella francés.



Suárez dijo en su presentación que, pese a la oferta del City Group de unos quince millones de euros rechazada por el Almería, está "muy a gusto en la ciudad porque es muy acogedora y la afición es increíble: firmo un contrato largo porque quiero estar aquí, aunque esto es fútbol y en cualquier momento puede cambiar drásticamente", aseveró.

El jugador rojiblanco, que el curso pasado disputó 21 partidos en los que marcó cuatro goles, señaló que "hay diferentes formas de llegar a Primera" y a él le "tocó vivir un proceso en diferentes equipos en ciudades como Granada, Valladolid, Tarragona o Zaragoza" porque "no es fácil venir de tan lejos y hacer esta carrera".



La permanencia el curso pasado tuvo también momentos complicados en los que pudo influir su ausencia tras la expulsión en el Reale Arena que le impidió jugar las dos últimas jornadas. "Lo de San Sebastián fue una situación muy complicada. Se vive peor desde fuera que dentro. Se pasa mal, pero los compañeros lograron el objetivo de lograr la permanencia", indicó Suárez, quien valoró el trabajo de Joan Francesc ferrer 'Rubi', el anterior técnico, quien "fue importante para todos al cumplir el objetivo que tenía marcado el club".



Se refirió a la posible marcha de su compañero El Bilal Touré y comentó que le gustaría "que siguiera porque es un jugador importante" en una "temporada importante para seguir creciendo", ya que con mantenerse "no está todo hecho".



"Estoy agradecido por la confianza e ilusión que se me ha transmitido al llegar aquí. No tengo presión, sino beneficio al ver el respaldo de la afición. Como jugador y persona es muy grato tener a la afición respaldándome", afirmó.



EFE