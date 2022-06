Tres colombianos afuera del Granada y uno en venta: le ponen precio

Los planes en el Granada cambian rotundamente por causa del infortunado descenso que vivió en la temporada recientemente culminada. Los andaluces hablaron sobre el futuro en la segunda división, en el que el reto es uno claro: buscar el ascenso a LaLiga.

Por ese fatídico descenso, Granada buscará en primer lugar su recambio en la plantilla para intentar lograr el cometido de ascender. Con eso en mente, habrá bajas sensibles, y los futbolistas colombianos serán claves para ese cometido del club.

En los días pasados, el equipo notificó que Neyder Lozano, Santiago Arias y Carlos Bacca no seguirían en la segunda división española. Tres colombianos de los cuatro que no continuarían, mientras que el caso de Luis Javier Suárez, jugador importante y con contrato hasta 2025, no estaría tan alejado de sus compatriotas en busca de nuevos aires.

Luis Javier Suárez anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias en la temporada finalizada con el Granada. Sus anotaciones no fueron suficientes para salvar al club del descenso, pero sin duda alguna, fue un jugador importante en el frente de ataque. No quieren que se vaya tan fácil sin sacar provecho de sus servicios y lo han tazado en 10 millones de euros para el equipo que desee contar con el samario.

Las conversaciones entre el Granada y Luis Suárez parecen avanzadas con el fin de llegar a un acuerdo para la venta del colombiano. Un jugador de 24 años no podría tolerar jugar en segunda división, algo que ya había sucedido en la trayectoria de Suárez cuando tuvo excelentes temporadas con el Zaragoza catapultándolo en el cuadro nazarí.