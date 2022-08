Luis Sinisterra no ha debutado y ya le bajan el dedo: ¡a demostrar!

La misión que tiene Luis Fernando Sinisterra no es para nada sencilla. Tras ser uno de los mejores jugadores del rentado neerlandés con el Feyenoord y ser una de las grandes revelaciones en Europa, hizo su salto como muchos colombianos a la Premier League con el Leeds United. Su anhelo es consolidarse en la liga más competitiva del mundo, pero no será fácil.

No será simple no solo por la adaptación que Luis Fernando Sinisterra Lucumí deberá tener una vez pueda debutar, sino porque tiene que cambiar las críticas que lo han rodeado por alegrías y buenos comentarios de la afición y exjugadores de la Premier League. Uno de los futbolistas que pasó por la liga inglesa manifestó que cómo era posible que el Leeds United fichara donnadies, señalando al de Santander de Quilichao. No será sencillo porque tendrá que reemplazar al brasileño Raphinha que saltó al FC Barcelona.



Una lesión en el tendón de la corva lo sacó del primer partido ante el Wolverhampton 2-1 en Elland Road. Luis Sinisterra espera próximamente entrar en las alineaciones de Jesse Marsch y no soltar la banda izquierda nunca. Quiere cambiar los malos comentarios por buenos. Raphinha anotó 11 goles y fue uno de los líderes en cancha para sujetar la permanencia. Sinisterra debe emularlo y hasta superarlo en una liga tan exigente como la Premier League.



Luis Sinisterra estará en el ojo de los medios y seguidores de la Premier League. El portal, Leeds Live habló sobre el crecimiento de cada uno de los fichajes, entre ellos, el colombiano, “los recién llegados deben unirse y ponerse en marcha y demostrar que son reemplazos adecuados para algunos jugadores serios a medida que Leeds hace la transición oficial a la era de Jesse Marsch”.



Así las cosas, las titularidades de Luis Fernando Sinisterra las tendrá que aprovechar a lo largo de la Premier League. Su debut se puede estar acercando, pues ya realizó entrenamientos, aunque el club no lo quiere forzar porque podría recaer en una nueva lesión.