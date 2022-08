A Luis Muriel lo ven en Inglaterra: Faustino lo quiere en este club

Luis Fernando Muriel es uno de los protagonistas del mercado de verano. Al colombiano lo ubican en la Juventus, como un posible refuerzo. Por el momento, parece que todo es un rumor, por lo que su carrera seguiría atada al Atalanta, donde se ha destacado en las temporadas recientes.



El periodo de transferencias seguirá abierto, todo puede pasar y los rumores llegarían a ser realidad o quedarse en superstición. En la temporada pasada, también se le asociaba con llegar al Newcastle, donde Faustino Asprilla hizo una gran campaña, siendo recordado por sus goles en los años 90.



Pese a ser un rumor, el exjugador de la Selección Colombia habló con Blog Deportivo, sobre una posible transferencia del delantero a la Premier League “Es posible su llegada. Luis Fernando Muriel es un jugador con un renombre importante en Europa que ha hecho las cosas bien en los equipos que ha estado. Sería lindo que se diera su llegada”.



“Muriel es un jugador rápido, lo más importante es que tiene buena velocidad y dominio de balón. Estoy seguro que se podría acoplar al fútbol de Inglaterra. No es fácil, pero si se pone bien físicamente, podría lograrlo” agregó.



A su vez, desmintió la llegada del colombiano a la Premier, dejándola solo como un deseo “Yo estoy de vacaciones, pero no he tenido comunicaciones con el presidente sobre la llegada de algún colombiano”.