Luis Muriel hace historia en Italia: goleador histórico en Atalanta

50th #SerieA goal in ⚫️🔵 for #Muriel! He equalled Papu and Sørensen as the 6th Nerazzurri player with the most goals in the competition 👏🏽 pic.twitter.com/f1Hwm13QwN