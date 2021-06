No solo Inter: el gigante de Italia que pelea por Luis Fernando Muriel

Defendiendo los colores del Atalanta, Luis Fernando Muriel logró la clasificación a la próxima Champions League y cerró una temporada de ensueño en Europa tras anotar 26 goles y asistir en 11 oportunidades.

Ahora, mientras su cabeza está en las Eliminatorias y la Copa América con la Selección Colombia, desde Italia siguen los rumores que ponen al ex Deportivo Cali en un gigante de la Serie A que no es el Inter de Milan, pues hay que recordar que el elenco nerazzurri está tras los goles del atlanticense desde hace varias semanas.

Según informó Calciomercato, con la llegada de Simone Inzaghi a la dirección técnica del Inter, el interés por Muriel vuelve a tomar peso en la dirigencia; sin embargo, el mismo medio señala que a Juventus, con Massimiliano Allegri en el banquillo, "no le es indiferente el talento de Muriel, que difícilmente podría decir que no a una llamada de la Vecchia Signora".



Así las cosas, Muriel vuelve a ser noticia en la Serie A por un posible cambio de equipo; no obstante, cabe recordar que hace unos días el presidente del Atalanta aseguró que, tanto Luis Fernando como Duván Zapata, son intransferibles.