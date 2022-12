¿Atalanta sí quiere mantenerlo? La estrategia que tiene con Muriel

En las últimas semanas, los nombres de Luis Fernando Muriel y Duván Zapata han tomado mucho protagonismo. Atalanta tendrá la dura decisión de salir de alguno de los dos, o hasta los dos por la nueva dupla en la ofensiva comandada por Ademola Lookman y Rasmus Hojlund. El nigeriano y el danés han sorprendido a propios y a extraños en los partidos previos al regreso de la Serie A, mientras que los colombianos, tan solo sumaron minutos sin mucho gol.

Por esta razón, Atalanta ha empezado a planear lo que será la segunda vuelta de la Serie A, y Duván Zapata y Luis Fernando Muriel estarán atentos a las ofertas que saldrán. Para Duván, solo el Newcastle United ha intentado llegar a un acuerdo para contar con el caleño, pero el cuadro de Bérgamo no ha estado de acuerdo con la suma que han puesto los ingleses.



Pero, en el caso de Luis Fernando Muriel, Fenerbahce y Juventus siguen los pasos del atlanticense. Atalanta de Bérgamo ya prepara un plan para que Muriel no salga gratis y evitar que quede libre. Así las cosas, esperan sacarle dinero y provecho a una posible transferencia.



El conjunto italiano ya tiene un plan para que Luis Fernando Muriel no se vaya gratis. Quieren negociar con la cláusula de renovación para proteger las finanzas. No están dispuestos a negociar menos de 18 millones de euros para los clubes interesados en contar con el delantero colombiano. Un plan para que, antes de julio de 2023, no haya ninguna posibilidad de que se vaya gratis. Al contrario, quiere sacarle provecho económico.



Para Gian Piero Gasperini es importante Luis Fernando Muriel, y ya lo ha mantenido. Atalanta, además, se encuentra cómodo en la parte alta de la Serie A y el estratega italiano, por eso quiere blindarlo con la cláusula de renovación, y el no aceptar ofertas menores a los 18 millones.