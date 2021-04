Muriel-Sánchez: dilema de Conte en Inter de Milan ¿quién le conviene?

La temporada de Luis Fernando Muriel con Atalanta ha sido excepcional, y como resultado de ese gran momento individual, desde Italia aseguraron que Inter de Milan tiene como objetivo fichar al delantero colombiano en el próximo mercado de fichajes.

Sin embargo, la transacción no es tan fácil, pues desde Bérgamo confirmaron que no quieren soltar al jugador y solo una oferta jugosa los haría cambiar de opinión. Estamos hablando de una propuesta de mínimo 30 millones de euros.



En el Inter de Milan hay dos delanteros inamovibles: Romelu Lukaku y Lautaro Martínez; ambos con gran registro de goles y asistencias, que están a menos de 8 fechas para ratificar lo hecho durante la temporada con el escueto de la Serie A.



Ahora, con el rumor del interés por Muriel, es claro que el cafetero no va a reemplazar a ninguno de estos dos depredadores en el once de Antonio Conte, si continúan en el equipo, por lo que su función sería, como ya es costumbre, ser ese suplente de oro que arregle o termine de pintar los partidos en el segundo tiempo, lugar que, hoy por hoy, ocupa Alexis Sánchez.



Medios italianos aseguran que Conte y la dirigencia nerazzurri estaría analizando el desembolso de una buena suma de dinero para quedarse con los servicios del colombiano, sin embargo, esto también dependería de la continuidad del atacante chileno, quien fue comprado por el Inter al Manchester United en 16 millones de euros, y hoy su valor, según Tranfermarkt, está rondando los 10 millones de euros.



Pero, ¿quién es más útil para el esquema de Conte?. Pues bien, durante la temporada de Serie A, Luis Muriel le saca ventaja al chileno en cantidad de goles. El atlanticense lleva 18 tantos en la presente competencia, registrando un promedio de un gol cada 60 minutos (ha disputado 23 encuentros); mientras que Sánchez apenas lleva cinco goles (23 partidos jugados) con un promedio de un gol cada 190 minutos. No obstante, hay que aclarar que Muriel pasó de ser el suplente de oro de Gasperini a ser un indiscutido en el once inicial. Luis Fernando acumula 1.088 minutos jugados, mientras que Alexis, quien es el elegido por Conte para rematar los segundos tiempos, acumula 948 minutos. Diferencia de más de una partido.



El otro ítem a evaluar es las asistencias en el campeonato. Con Atalanta, Muriel registra un total de 7 pases a gol en los 28 partidos que ha jugado de Serie A, una asistencia más que Sánchez, quien lleva 6 en los 23 encuentros jugados. Aquí, hay superioridad del chileno.



El esquema del Inter de Antonio Conte es claro: tres en el fondo, cinco en la mitad y dos adelante. Su poderío está en la superioridad y ferocidad a la hora de defender, y la explosividad y efectividad de sus dirigidos al momento de contragolpear o atacar.



La labor para Muriel o Alexis será ser ese acompañante al '9' de área que está fijo, función que cumple muy bien el tomasino, ya que es lo que habitualmente hace con Zapata en Atalanta. Ahora, la diferencia entre el colombiano y el chileno es clara, y es que Muriel, con 29 años, tiene mucho más gol y no tendría inconveniente para adaptarse a este sistema de juego, mientras que el chileno, con 32 años, es más asistidor y no ha logrado dar su mejor nivel, ya que su perfil es de un jugador extremo y no de segundo delantero. En el Inter la función de extremo no es tan clara, puesto que Conte usa dos carrileros que aportan con su velocidad y resistencia en el retroceso para defenderse, y en la elaboración y rompimiento de espacios por las bandas, en jugadas de riesgo. Muriel sería mucho más efectivo. ¿Lo considerará Conte?. Eso está por verse.