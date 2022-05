¡Qué partidazos se avecinan! Agéndese con los colombianos en la semana

Como todas las semanas, FUTBOLRED lo programa con una completa agenda de colombianos en distintas ligas del mundo. Se avecinan partidazos, y por supuesto, con gran protagonismo de los hombres de selección.



En Inglaterra, Luis Díaz y Liverpool darán pelea por el título liguero; en Italia, Juan Guillermo Cuadrado y Juventus buscarán el título de la Copa, mientras que en Argentina se inician los cuartos de final de la Copa de la Liga, con colombianos en todas las llaves. El telón ya empezó a bajarse en la temporada 2021-22 en Europa y las ligas definen cupos a torneos continentales. ¡Imperdible!



Martes, 10 de mayo

​

1:00 pm | Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca) vs Athletic

Liga de España



2:00 pm | Aston Villa vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



2:00 pm | Genk (Carlos Cuesta, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz) vs Charleroi

Liga de Bélgica



2:30 pm | Barcelona vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España



5:15 pm | Racing (Edwin Cardona) vs Aldosivi

Liga de Argentina



7:30 pm | Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa) vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza)

Liga Argentina





Miércoles, 11 de mayo



1:00 pm | Go Ahead Eagles vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Liga de Holanda



1:30 pm | Brujas (José Izquierdo, Álvarez Balanta) vs Unión Saint-Gelloise

Liga de Bélgica



1:45 pm | Watford (Juan C. Hernández) vs Everton (Yerry Mina, lesionado)

Premier League



2:00 pm | Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs Inter

Copa de Italia – Final



2:30 pm | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Atlético de Madrid

Liga de España



5:15 pm | Estudiantes (Nelson Deossa) vs Argentinos Jrs.

Liga de Argentina



7:30 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero) vs Tigre

Liga Argentina





Jueves, 12 de mayo



1:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Levante

Liga de España



1:45 pm | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Arsenal

Premier League



Racing (Edwin Cardona)

Liga Argentina