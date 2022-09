Luis Díaz, referente sudamericano en Premier: contundente estadística

La Premier League está más que atractiva y poco a poco el Liverpool empieza a levantar cabeza en el rentado inglés. Está por disputar y debutar la Champions League, y claro que Jürgen Klopp traza la Liga de Campeones como uno de los objetivos para esta temporada. No es para menos que el subcampeón quiera vengarse después de lo que fue la final del torneo pasado contra el Real Madrid.

Para Luis Díaz también será revancha la Champions League, y podrá disfrutarla desde el inicio con el Liverpool, mientras que en la temporada pasada estuvo primero con el Porto y después recaló al club de Anfield. Jürgen Klopp y sus dirigidos esperan arrancar de la mejor manera en su visita al Napoli para abrir la Liga de Campeones, y en la Premier League, quieren seguir sumando buenas actuaciones para escalar casillas y no perderle pisada al Arsenal en la cima.



A Luis Fernando Díaz Marulanda le han dado duro con críticas en los primeros partidos de la Premier League. Dejó buenas impresiones en el 9-0 ante el Bournemouth anotando dos goles, contra el Everton tuvo un disparo al palo, y fue influyente, pero no se ha destacado además de ese partido contra Jefferson Lerma y contra el Crystal Palace que anotó el gol del empate en el momento indicado.



Sin embargo, aunque el Liverpool no ha tenido su mejor inicio desde que tomó las riendas Jürgen Klopp, Luis Díaz es uno de los jugadores con mayor influencia dentro del terreno de juego. El ataque de los ‘Reds’ pasa por la velocidad del guajiro y cada vez más es importante para el estratega alemán. Entre los sudamericanos que juegan en la liga inglesa, de acuerdo con BeSoccer, Díaz y Gabriel Jesús son los jugadores más importantes llegando al área rival.



A su vez, BeSoccer también ha dejado en evidencia la gran influencia que tienen ambos jugadores tocando el arco del oponente. Jugadores como Luis Díaz y Gabriel Jesús dominan las llegadas al área rival, y cada uno ha logrado anotar tres goles en seis partidos disputados. Nada mal en este inicio. Uno goza de ser líder pese a perder el invicto contra el Manchester United, mientras que el Liverpool no ha tenido resultados deseados y se encuentra en la mitad de la tabla, un puesto poco habitual para los ‘Reds’.



En el mano a mano entre Luis Díaz contra Gabriel Jesús y los demás sudamericanos en la Premier League, Díaz es el jugador con mejores regates en la cancha del rival. El guajiro es más efectivo que el brasileño. En duelos ofensivos, el ex Manchester City supera al ex Junior de Barranquilla con 40 balones ganados de 116 intentos, mientras que el colombiano cuenta con menos intentos, 33 exitosos de 93. A su vez, son los sudamericanos más afectados. Al del Arsenal le han hecho 20 infracciones y al del Liverpool 12.



A Luis Díaz lo tienen como el heredero de la banda izquierda que por muchos años estuvo liderada por Sadio Mané, pero muchos no creen que pueda emular al senegalés. Sin embargo, es el segundo sudamericano en tener pisada en el área rival. Su manera de liberar espacios en el terreno de juego ha sido vital con 81 desmarques en seis partidos.



Por último, ante la poca participación en cuanto a goles de Mohamed Salah, Luis Díaz es de los jugadores que mayor aporte genera en el área rival. Es el segundo jugador sudamericano que más remates ha hecho. Cuenta con 13 disparos en siete partidos, pues la estadística de BeSoccer cuenta la Community Shield. El problema ha sido que no logra marcar todo lo que genera. Ha tenido tiros que los palos han evitado, pero ha mejorado evidentemente en la definición con la testa con sus dos goles ante el Bournemouth.