Luis Díaz comanda el balance de colombianos durante el fin de semana

Las ligas europeas regresaron en su totalidad y con ellas los colombianos volvieron a tener acción. Así mismo los torneos en este lado del mundo continúan. A continuación el balance de cada caso de cara a la futura convocatoria de Selección Colombia.



​Néstor Lorenzo comienza a tomar nota:

Arqueros

- Camilo Vargas: fue titular el sábado en el empate a uno del Atlas con Chivas de Guadalajara por la Liga MX.

Defensas

Johan Mojica: fue titular el lunes en la derrota 3-0 del Elche en casa del Real Betis.



Helibelton Palacios: fue titular el lunes en la derrota 3-0 del Elche en casa del Real Betis.



Jeison Murillo: jugo el sábado en la derrota 0-2 de la Sampdoria con Atalanta por Serie A. Ingresó al minuto 90.



Deiver Machado: fue titular el domingo en el empate a cero del Lens frente al Ajaccio por Ligue 1.



Yerson Mosquera: no jugó el sábado en el empate a cero de los Wolves con Fulham por Premier League.



Dávinson Sánchez: no jugó el sábado en el empate a dos del Tottenham frente al Chelsea por Premier League.



Carlos Cuesta: fue titular el domingo en la victoria 1-4 del Genk en casa del Zulte por Liga de Bélgica.



Daniel Muñoz: fue titular el domingo en la victoria 1-4 del Genk en casa del Zulte por Liga de Bélgica. Anotó al minuto 52.



Jhon Lucumí: no jugó el domingo en la victoria 1-4 del Genk en casa del Zulte por Liga de Bélgica. Está cerrando su vinculación con el Bologna.



Yerry Mina: no jugó el sábado en la derrota 2-1 del Everton en casa del Aston Villa por Premier League.



Frank Fabra: fue titular el domingo en el empate a cero de Boca Juniors con Racing.



Stefan Medina: fue titular el viernes en la victoria 1-2 del Monterrey en su visita al Necaxa por Liga MX.



Mediocampistas

Jorge Carrascal: jugó el sábado en la derrota 2-1 del CSKA Moscú en casa del Zenit. Ingresó para el segundo tiempo.



Jaminton Campaz: fue titular el sábado en la derrota 2-0 del Gremio en casa del CRB por la Serie B de Brasil.



Juan Guillermo Cuadrado: fue titular el lunes en la victoria 3-0 de la Juventus frente al Sassuolo por Serie A.



Jefferson Lerma: fue titular el sábado en la derrota 4-0 del Bournemouth en casa del Manchester City por Premier League.



Wilmar Barrios: fue titular el sábado en la victoria 2-1 del Zenit frente al CSKA Moscú en la Premier rusa.



​Yairo Moreno: jugó el sábado en la derrota 0-3 del León frente al Mazatlán por la Liga MX. Ingresó para el segundo tiempo.



Matheus Uribe: fue titular el domingo en la victoria 0-1 del Porto en casa del Vizela por la Liga NOS.



Kevin Agudelo: fue titular el domingo en la victoria 1-0 del Spezia frente al Empoli por Serie A.



Steven Alzate: no jugó el sábado en el empate a cero del Brighton con Newcastle por Premier League.



Edwin Cardona: no jugó el domingo en el empate a cero de Racing con Boca Juniors por Liga Argentina.



Jorman Campuzano: no jugó el domingo en el empate a cero de Boca Juniors con Racing.



Víctor Cantillo: no jugó el sábado en la derrota 0-1 de Corinthians frente al Palmeiras por Brasileirao.



Juan Fernando Quintero: fue titular el sábado en la victoria 4-1 de River Plate frente a Newell's por Liga Argentina.



Eduard Atuesta: no jugó el sábado en la victoria 0-1 del Palmeiras en casa de Corinthians.

Delanteros

Yaser Asprilla: jugó el viernes en la victoria 1-0 del Watford frente al Burnley por el Championship. Ingresó al minuto 80.



Diego Valoyes: fue titular el domingo en la derrota 1-0 de Talleres de Córdoba en casa de Estudiantes por Liga Argentina.



Duván Zapata: fue titular el sábado en la victoria 0-2 del Atalanta en casa de la Sampdoria por Serie A.



Luis Fernando Muriel: fue titular el sábado en la victoria 0-2 del Atalanta en casa de la Sampdoria por Serie A.



Luis Sinisterra: jugó el sábado en el empate a dos del Leeds United frente al Southampton por Premier League. Ingresó al minuto 84.



Rafael Santos Borré: jugó el sábado en el empate a uno del Eintracht Frankfurt con el Hertha Berlín por Bundesliga. Ingresó al minuto 66.



Luis Suárez: no jugó el domingo en el empate a uno del Marsella frente al Brest por Ligue 1.



Miguel Ángel Borja: jugó el sábado en la victoria 4-1 de River Plate frente a Newell's por Liga Argentina. Ingresó al minuto 66.



Luis Díaz: fue titular el lunes en el empate a uno del Liverpool frente al Crystal Palace por Premier League. Anotó al minuto 61.



Falcao: jugó el sábado en el empate a cero del Rayo Vallecano en casa del Barcelona por LaLiga. Ingresó al minuto 62.



Alfredo Morelos: jugó el sábado en la victoria 4-0 del Rangers frente al St. Johnstone por la Liga de Escocia. Ingresó al minuto 67.



Sebastián Villa: fue titular el domingo en el empate a cero de Boca Juniors con Racing.



Cristian Arango: fue titular el sábado en la victoria 5-0 de Los Ángeles FC frente al Charlotte por MLS. Anotó al minuto 76.



Yimmi Chará: fue titular el sábado en la derrota 3-1 del Portland con Toronto por MLS.