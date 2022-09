Luis Díaz y otros más: colombiano, firme entre los más caros del mundo

No hay fútbol, no hay más que luto, no se mueve una aguja por estos días en Inglaterra, donde la muerte de la Reina Isabel trastocó todo lo que había previsto.

Peor precisamente ese tiempo sin competencia es lo que han aprovechado clubes como Liverpool, que saben de sus problemas de base en el inicio de la temporada y han aprovechado para corregirlos. En eso está Luis Díaz, aunque vale decir que ha sido el menos señalado en los inesperados malos resultados de los 'reds'.



A propósito, en el mercado futbolístico, que no deja de moverse por lutos ni cosas de esas, al valía del colombiano volvió a ser una razón de orgullo para el país: ¡es uno de los 20 futbolistas más caros del mundo!



Díaz ocupa el puesto 19 en el top de hombres más valiosos, que lidera Kylian Mbappé (160 millones de euros), seguido por Erling Haaland (150 millones) y Vinicius (100 millones).



El guajiro tiene una valoración de 75 millones de euros, que justifican de sobra los 45 que pagó Liverpool a Porto en enero pasado, una inversión que, evidentemente, ya rindió sus frutos. De hecho, ahora solo está a 5 millones de ser el colombiano mejor cotizado de la historia, después de James Rodríguez, quien en 2015 costaba 80 millones de euros.



Este es el listado completo de Transfermarkt, experto en el mercado internacional:



1. Kylian Mbappé (23 años/Francia/París Saint-Germain) - 160,00 millones



2. Erling Haaland (22 años/Noruega/Manchester City) - 150,00 mill.



3. Vinicius Junior (22 años/Brasil/Real Madrid) - 100,00 mill.



4. Phil Foden (22 años/Inglaterra/ Manchester City) - 90,00 mill.



5. Mohamed Salah (30 años/Egipto/Liverpool) - 90,00 mill.



6. Harry Kane (29 años/Inglaterra/Tottenham) - 90,00 mill.



7. Dušan Vlahović (22 años/Serbia/Juventus) - 85,00 mill.



8. Bruno Fernandes (28 años/Portugal/Manchester United) - 85,00 mill.



9. Kevin De Bruyne (31 años/Bélgica/Manchester City) - 85,00 mill.



10. Pedri (19 años/España/FC Barcelona) - 80,00 mill.



11. Jude Bellingham (19 años/Inglaterra/Borussia Dortmund) - 80,00 mill.



12. Declan Rice (23 años/Inglaterra/West Ham) - 80,00 mill.



13. Rodri (26 años/España/Manchester City) - 80,00 mill.



14. Christopher Nkunku (24 años/Francia/RB Leipzig) - 80,00 mill.



15. Trent Alexander-Arnold (23 años/Inglaterra/Liverpool) - 80,00 mill.



16. Bernardo Silva (28 años/Portugal/Manchester City) - 80,00 mill.



17. Joshua Kimmich (27 años/Alemania/Bayern Múnich) - 80,00 mill.



18. Antony (22 años/Brasil/Manchester United) - 75,00 mill.



19. Luis Díaz (25 años/Colombia/Liverpool) - 75,00 mill.



20. Lautaro Martínez (25 años/Argentina(Inter de Milán) - 75,00 mill.