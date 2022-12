¿Barcelona o Real Madrid se fijarían en Díaz? Exfutbolista inglés duda

Hace un par de semanas, Luis Díaz confesó en una entrevista que le gustaría llegar a un club de España, y aunque no dio nombres, al estar en la élite de Inglaterra con Liverpool, subcampeón de Champions League, podría decirse que no apunta bajo.



A propósito de sus declaraciones, el exfutbolista Gabby Agbonlahor, quien jugó en la Selección de Inglaterra y Aston Villa, le lanzó un duro dardo al extremo colombiano. Quiso "bajarlo de la nube" diciendo que no le alcanzaría para jugar con clubes como Barcelona y Real Madrid.



En charla con Football Insider, el inglés de raíces nigerianas que se retiró en 2019, mencionó que Luis Díaz sí tiene posibilidades pero no en uno de los grandes. "Tiene tiempo para lograr su sueño. No creo que llegue a ser el estándar del Barcelona o del Real Madrid, pero sí creo que jugará en un club español".



Y aprovechó el momento para aconsejarlo: "Simplemente tiene que concentrarse en ponerse en forma, hablar en el campo y realizar las mejores actuaciones para el Liverpool”.



Cabe recordar que Díaz dijo para la revista SoHo que su sueño de niño era jugar en España. "Me gustaría jugar en un club español que siempre le ha llamado la atención a mi familia, pero es más una ilusión infantil. Ahora solo pienso en levantar trofeos y hacer historia con Liverpool,