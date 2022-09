Díaz, Sinisterra, James y más colombianos en acción: imperdible agenda

Después de un positivo balance en los amistosos con Selección Colombia ante Guatemala y México, los convocados por Néstor Lorenzo regresaron a sus clubes y tendrá actividad este fin de semana. Prográmese con el regreso de Luis Díaz y Luis Sinisterra en la Premier League, en la que no tuvieron acción en las últimas dos fechas a causa de la postergación de partidos por la muerta de la Reina Isabel II.



Este fin de semana también se espera ver a James Rodríguez sumando más minutos con Olympiacos, después de su reciente fichaje, y se tendrá a un colombiano peleando título: Andrés Colorado disputará la final de Copa Sudamericana con Sao Paulo. Estos y otros compromisos con colombianos por el mundo; FUTBOLRED lo programa desde ahora.

Viernes, 30 de septiembre



1:45 pm | Standard de Lieja (Steven Alzate) vs Seraing United

Liga de Bélgica



2:00 pm | Hull City (Óscar Estupiñán) vs Luton

EFL Championship



2:00 pm | Angers vs Marsella (Luis Suárez)

Ligue 1



3:15 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Braga

Primeira Liga



7:30 pm | Racing (Cardona/Carbonero) vs Rosario Central

Liga de Argentina





Sábado, 1 de octubre



6:30 am | Arsenal vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



6:30 am | Hearts vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Escocia



7:00 am | Cádiz vs Villarreal (Johan Mojica)

Liga de España



8:30 am | Wolfsburg vs Stuttgart (Juan José Perea)

Bundesliga



8:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Unión Berlin

Bundesliga



9:00 am | Liverpool (Luis Díaz) vs Brighton

Premier League



9:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Brentford

Premier League



11:15 am | Oostende vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz)

Liga de Bélgica



11:30 am | West Ham vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



1:00 pm | Mineiro vs Fluminense (Jhon Arias)

Brasileirao



1:00 pm | Ceará (Mendoza/Vásquez) vs América MG (Juan P. Ramírez)

Brasileirao



1:45 pm | Brujas (Éder A. Balanta) vs Mechelen

Liga de Bélgica



6:30 pm | Columbus Crew (Juan Camilo Hernández) vs New York RB

MLS



7:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Cuiabá (Kelvin Osorio)

Brasileirao





Domingo, 2 de octubre



5:30 am |Lazio vs Spezia (Kevin Agudelo) vs Sassuolo

Serie A



6:00 am | Stoke City vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



8:00 am | Olympiacos (James Rodríguez) vs Atromitos

Liga de Grecia



8:00 am | Sampdoria (Jeison Murillo) vs Monza

Serie A



8:30 am | Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra) vs Rostov

Premier League de Rusia



8:30 am |FK Jimki vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Premier League de Rusia



10:30 am | Leeds (Luis Sinisterra) vs Aston Villa

Premier League



10:30 am | Al Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al Taawon

Liga de Arabia Saudita



11:00 am | Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel) vs Fiorentina

Serie A



1:00 pm | Al Nassr (David Ospina) vs l Al-Ittihad

Liga de Arabia Saudita



2:00 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Serie A



3:00 pm | Sao Paulo (Andrés Colorado) vs Ind. Del Valle

Copa Sudamericana - FINAL



4:00 pm | Sporting KC vs Seattle (Gómez/Montero)

MLS



4:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Vélez

Liga de Argentina



4:30 pm | Talleres (Pérez/Valoyes) vs Lanús (Felipe Aguilar)

Liga de Argentina



5:00 pm | Paranaense (Orejuela/Hernández) vs Juventude

Brasileirao



6:30 pm | Argentinos Jrs vs River Plate (Miguel Borja/Juan F. Quintero)

Liga de Argentina





Lunes, 3 de octubre



11:00 am | Krylia Sovetov vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Premier League de Rusia



2:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Elche (Helibelton Palacios)

Liga de España



2:00 pm | Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará) vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



6:00 pm | Botafogo vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Brasileirao