¿Cuándo regresará Luis Díaz? Klopp no dio buenas noticias en Liverpool

Aunque se creía que el colombiano Luis Díaz volvería este fin de semana ante Bournemouth por Premier League y que estaría a mitad de semana en Champions League, su técnico Jurgen Klopp reveló que no será posible. Sin duda, una noticia que no alegra mucho en Liverpool.



Tanto Díaz como Thiago Alcántara continúan de baja y no podrán volver este fin de semana contra el Bournemouth, como se pensaba inicialmente. El mismo Klopp anunció que difícilmente entrarán en los planes para el miércoles cuando los 'Reds' busquen la remontada ante Real Madrid en el Bernabéu.



Díaz es baja desde octubre por una lesión en la rodilla, de la que fue operado en diciembre. El extremo colombiano ha hecho rehabilitación y reacondicionamiento físico en gimnasio, y en los últimos días se le vio haciendo trabajos diferenciados en campo. Pese a ello, no ha podido reintegrarse al grupo en los entrenamientos.



"Espero que Luis pueda empezar a entrenar la semana que viene o después del parón internacional", mencionó este viernes su técnico Jurgen Klopp, al ser consultado puntualmente sobre el posible regreso de 'Lucho' ante el Bournemouth. La espera será un poco más larga e incluso habría que esperar hasta abril para verlo de vuelta a las canchas.



Cabe recordar que las selecciones nacionales tendrán fecha FIFA en marzo y la Selección Colombia jugará amistosos ante Corea del Sur y Japón. Díaz tampoco estaría con el equipo nacional en la gira por Asia y se mantendría enfocado en su club, buscando el pronto regreso a la competencia.



Klopp también habló de Thiago Alcántara, quien junto a Díaz son dos bajas sensibles en los 'Reds'. Tampoco está habilitado para el fin de semana. El hispanobrasileño sufrió hace varias semanas una lesión en el flexor de la cadera y seguirá varias semanas fuera.



A estas bajas se une la del central Joe Gomez, del que Klopp espera que pueda volver a los entrenamientos a principios de la semana que viene, según mencionó recientemente.