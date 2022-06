Seis meses después, Díaz sigue en el foco del Porto: siguen elogios

El mundo se ha rendido a los pies de Luis Fernando Díaz Marulanda. Aunque está en vacaciones, y próximamente volverá a concentrarse con el Liverpool, todavía es foco de grandes elogios en el fútbol europeo que lo ponen como una de las revelaciones en el viejo continente.

Europa, Sudamérica, Norte América, no hay continente en el que no referencien a Luis Díaz como una de las grandes joyas que ha visto el mundo entero. Algo que no es solo de ahora, no en vano, saltó del Junior de Barranquilla al FC Porto sin hacer ninguna parada y en Portugal, como varios de sus compatriotas, encontró un trampolín para ir a uno de los mejores clubes del momento como el Liverpool.

Con muy poco tiempo en las filas del cuadro inglés, se logró ganar los aplausos de los aficionados, del cuerpo técnico y de sus compañeros que no es para nada fácil recalar en la Premier League. MVP de la FA Cup, de la semifinal vuelta en la Champions League contra el Villarreal necesitando solo 45 minutos para lograr anotar un gol y revolucionar y liderar la remontada. Un jugador que logró adaptarse y pudo ser artífice de los dos títulos, y de una lucha inigualable en la liga inglesa ante el Manchester City en búsqueda del trofeo liguero.

A su vez, fue parte de los dos títulos del FC Porto, disputando 18 partidos y anotando 14 goles en la Primeira Liga. Fue de hecho, por varias fechas después de su salida el goleador del torneo, luego superado, pero con los dragones, quedó como el líder de goleo. Sus compañeros se rindieron a sus pies, y en entrevista con el Diario Marca, uno de ellos habló sobre la importancia del colombiano.

Toni Martínez, delantero español habló sobre Luis Díaz y lo describió como algo inigualable, ‘perdimos a Luis Díaz en Navidad y, aún así, en mi opinión, ha sido el mejor jugador de la Liga. Yo no he visto en mi vida nada igual. Cuando llegó, la temporada pasada no era tan protagonista, pero se veía venir que podía explotar en cualquier momento por la forma y la alegría con la que juega… y así ha sido’.

Luis Díaz se logró adaptar de la mejor manera en el Liverpool. Tal vez lo único que le hace falta es aprender el idioma, pero sin saberlo, habla con su talento y el lenguaje universal: el fútbol. Sobre ello, Toni Martínez afirmó, ‘parece que no tiene techo. Le vemos jugar y pensamos: ‘es ilógico adaptarte a un club de nivel mundial tan rápido y sin hablar el idioma’’.