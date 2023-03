Le bajan un cambio a Luis Díaz: aplazan regreso para no arriesgarlo

Luis Díaz va bien, pero no tanto. Es decir, su evolución es la esperada pero no daría para verlo este fin de semana de regreso.

Aunque se especuló que el técnico Jürgen Klopp podría convocarlo para el juego contra Bournemouth este sábado por Premier League, la decisión final sería esperar.



Según Football Insider, “es poco probable” que termine la espera de cinco meses exactos desde su último partido oficial, contra Arsenal, en octubre de 2022.



“Football Insider entiende que Díaz aún no había reanudado los entrenamientos del equipo completo a partir del miércoles y, como tal, no se espera que se presente (...) Se entiende que Díaz no participó el miércoles y, con solo dos días de entrenamiento para que el Liverpool se enfrente a Bournemouth, su regreso sería una gran sorpresa”, afirmó el diario.



La situación es clara: cuando se arriesgó, en diciembre pasado, a entrenamientos normales en Dubai, terminó recayendo y pasando por el quirófano. ¿Hay prisa? Después del 7-0 no. Así que lo ideal será tomar precauciones y aguantar un poco. Eso implica que tampoco llegaría a la vuelta de la Champions League, al menos no a tope, aunque no está descartado que pueda estar convocado.