¿Salida cantada? En Porto esperan oferta millonaria por Luis Díaz

El 2021 para Luis Díaz desde lo personal, es uno de los mejores, teniendo en cuenta su nivel en la cancha con el Porto, siendo uno de los fundamentales para los dragones, además, de destacarse con la Selección Colombia. Su nivel ha despertado el interés de grandes de Europa, que de a poco tientan al colombiano, esperando poder contar con él, bien sea en el mercado de invierno o de verano, de cara a la próxima temporada.



En Portugal de a poco asimilan que será más pronto que tarde la salida del extremo, haciendo un gran negocio, teniendo en cuenta por el valor que lo adquirieron, cuando era parte del Junior de Barranquilla. El presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, habló con el diario O Jogo, acerca de las ofertas y de la eventual salida del colombiano.



“Es natural que cualquier buen jugado, no solo Luis Díaz, quien se destaca y está en gran forma, sea acosa. Pero nuestra intención, en este momento, es mantener a la mayor cantidad de jugadores como sea posible. Se sabe que en el fútbol hay tiburones que en cualquier momento pueden batir una cláusula de recisión y nosotros no podemos hacer nada” señaló el dirigente, sobre el caso del colombiano.



Ante las eventuales ofertas y el interés latente del Liverpool “No se puede garantizar, ni dejarlo que solo se va por un valor pactado. Solo las circunstancias pueden dictar eso. Nuestro deseo es que todos se queden, no es solo Luis Días. Pero está claro que a veces hay propuestas irrefutables que nos permiten contratar nuevos jugadores después”.