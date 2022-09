No todo el mundo salva a Luis Díaz en Champions League: lo rajaron

¿Le pesó la salida de Sadio Mané, las lesiones de Thiago Alcantará que lo mermaron en el arranque de la temporada? ¿Qué es lo que está pasando en este nuevo Liverpool del que se esperaba mucho? A su vez, genera otra inquietud en estas seis fechas de Premier League y el primer partido de la Champions League, ¿Darwin Núñez sí costó lo que pagaron? Nadie habla de la temible delantera que Jürgen Klopp estaba montando en este nuevo conjunto con el oriental, Mohamed Salah por derecha y Luis Díaz por izquierda.

El único que empieza a pasar los exámenes es Luis Fernando Díaz en el esquema de Jürgen Klopp. El colombiano inició con bastantes críticas la temporada. La puntería no lo acompañó, pues Díaz se topó contra los sonidos metálicos, y no pudo celebrar como quería en la primera fecha contra el Fulham. Luego, logró anotar en el empate ante el Crystal Palace. Manchester United fue la primera debacle del Liverpool que se recuperó con un 9-0 frente al Bournemouth con doblete del ex Porto, triunfaron otra vez enfrentando al Newcastle, y luego fue una igualdad sin goles en el clásico de Merseyside en el que se volvió a encontrar con el palo.



Tras los primeros seis partidos de la Premier League, debutaron en la Uefa Champions League. La suerte definió al Liverpool con Ajax de Ámsterdam, Rangers y Napoli, de hecho, ante los italianos viajaron al Estadio Diego Armando Maradona, pero los napolitanos le pasaron por encima. Una defensa dormida, y poca reacción, únicamente, la de Luis Díaz que anotó el solitario tanto de los ingleses para el 4-1 definitivo.



La prensa británica rajó a la plantilla, pero con Luis Díaz lo tildaron como el más incisivo. Sin embargo, ni siquiera el colombiano logró pasar el examen de Jamie Carragher que lo señaló, así como lo hizo con toda la plantilla del Liverpool, en especial a la defensa. El exdefensor central de los ‘Reds’ habló en CBS sobre esta caída estrepitosa e inesperada en los planes de Jürgen Klopp y dirigidos.



Una defensa como sin ganas fue lo que más afectó a Jamie Carragher que explotó con estos testimonios, “el problema no es ese partido. Olvídate de este juego. Para mí, la gran preocupación es: ¿esto va a continuar a lo largo de la temporada? ¿Es el fin de un ciclo? ¿Se ha equivocado el Liverpool en los fichajes del verano? Porque este equipo parece estar muy lejos de ello. Es vergonzoso. Realmente lo es. Lo he dicho antes, defienden como niños y este es el gran problema ahora mismo”.



Aparte de estallar contra el proyecto deportivo, fichajes, Jürgen Klopp y la plantilla en general, también referenció a la zona de atrás. No solo les dijo que defienden como niños, sino que, “esa energía no existe ahora, así que los cuatro de atrás tienen que adaptarse y tienen que retroceder tres o cuatro metros. Eso es todo lo que estamos hablando. Pero si siguen jugando así van a tener un gran problema en términos de la Premier League y clasificación para la siguiente ronda de la Champions League”.