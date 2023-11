Profesional perfecto: Luis Díaz, un 10 en Liverpool a pesar del dolor

Luis Fernando Díaz ha llenado todos los espacios del profesional perfecto: disciplinado, sacrificado y comprometido a un nivel que solo conocieron en Liverpool a raíz de la terrible situación familiar que sufre por el secuestro de su padre a manos de la guerrilla del ELN.

El colombiano se había ausentado en los partidos contra Nottingham Forest por Premier League y Bournemouth por EFL Cup, pero volvió, al banquillo de suplentes, en el duelo de este domingo contra Luton Town, que rozó el batacazo al tener, hasta los 90+5, a su poderoso rival al borde de la derrota.



¿Qué pasó? Que Liverpool necesitaba a Díaz pero lo último que quería era presionarlo, y que el colombiano necesitaba pensar y sentir otra cosa que no fuera angustia por la incertidumbre de la situación de su padre privado de la libertad. Y en diez minutos lo resolvió todo.



Según el diario Liverpool Echo, el medio de referencia que cubre el día a día del equipo de Klopp, el ingreso desde los 81 minutos alcanzó para lograr una calificación que no es habitual: un perfecto 10.



"Un magnífico cabezazo en el segundo palo para empatar en el tiempo de descuento. Un momento brillante al final de una semana tan difícil para el colombiano", reconoció el medio.



Lo tenía clarísimo Klopp cuando definía, tras ese tanto agónico de su pupilo, el modo como se manejó la situación del secuestro de don Manuel en la intimidad del equipo: “sabíamos que Luis podía ser una amenaza. No sabíamos cuánto podría jugar porque solo ha tenido unos cuantos entrenamientos con el equipo. Queríamos que jugara y él también quería la oportunidad de distraerse un poco. Ha marcado el gol, pero ahora necesitamos ver que las cosas mejoran en Colombia".



Y la estadística de Sofascore muestra que la teoría era infalible: con el tiempo añadido fueron 17 minutos reales de juego, un tiro al arco y un gol, con 6 de 7 pases precisos y ese emotivo momento que robó aplausos de hinchas propios y ajenos en casa del Luton Town.

Luis Díaz, Luton Town vs Liverpool Foto: Sofascore para Futbolred

"Dice mucho sobre su carácter y su fuerza interior... Lo apoyamos y sentimos su dolor, pero para él es un nivel diferente. El fútbol puede brindar alegría a alguien que está pasando apuros. El fútbol le brinda alegría a Luis en este momento", dijo el el arquero Alisson Becker.

​

Hasta la eterna sonrisa que tanto le alaban en Inglaterra ha desaparecido del rostro del guajiro, y ya solo la liberación por la que rogó él y ha reclamado la sociedad colombiana se la devolverá. Pero su nivel de profesionalismo ha sido absolutamente probado en Liverpool en medio de su difícil situación . Salvador ha sido toda la temporada y no falló esta vez. Ahora lo que falta es que no le fallen los que tienen en su poder a don Manuel en su poder.