Luis Díaz, a estrenar su marca goleadora en Liverpool contra M. City

Hay rumores. Es imposible mirar para otro lado en esta era de las redes sociales en la que mucho de lo que se rumora a ves no pasa de ahí.

Dicen en Inglaterra que Liverpool podría plantearse la salida de Luis Díaz en el próximo mercado de verano porque tiene como prioridad la renovación de Virgil van Dijk y de Mohamed Salah, una tarea titánica y costosísima ahora que han perdido la motivación de seguir al lado de Jürgen Klopp, el DT que obró el milagro de consolidarlos como estrellas mundiales.



Hablan de un sacrificio y apuntan a él, mientras su respuesta viene en la cancha, anotando goles, dando asistencias, haciendo gala de ese compromiso no negociable que ha sido su solidaridad en el campo en las tareas de marca, aunque no siempre le salga tan bien.



Ese es su único escenario: el campo. Sin Klopp es posible que pierda mucho protagonismo pues para el alemán es un absoluto indiscutible pero nadie sabe lo que será el nuevo y desconocido reemplazo.



Así que la opción es lucharla, lo que para él es un hábito, y qué mejor campo de batalla que un duelo Liverpool vs Manchester City que bien puede definir, anticipadamente, el campeón de la Premier League. Qué mejor motivación que marcarle un gol por primera vez a un rival que se la ha resistido desde su aterrizaje en Inglaterra, en enero del 2022: marcó contra Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham... pero los de Guardiola son una asignatura pendiente.



En el último partido de Europa League, el colombiano se reportó con gol en el 1-5 contra Sparta Praga y fue el último de los titulares habituales en salir del campo, un ejercicio de rotación que hizo Klopp con Núñez, Mac Allister y el propio guajiro. Los usó para asegurarse y los dejó descansar luego porque los necesita finos para este domingo.



Ahora es momento de volver a maravillar a Anfield contra un auténtico gigante. Y las sensaciones son las mejores pues viene de su tercer gol en la actual edición de la Europa League, y de la celebración número 11 en toda la temporada contando Premier League, FA Cup y Carabao Cup, de la cual ya es campeón.



En su faceta de amigo de todos, ya suma 5 asistencias, un detalle no menor pues asumió esa tarea en ausencia de Salah, primero por Copa África y luego por lesión.

​

Así que para el buen Lucho la única manera de no hacer caso a las distracciones es concentrarse en lo único que conoce bien: el talento no pelea con nada, ni con el poderoso mercado de fichajes, y el rojo le sentó siempre tan bien que para qué arriesgarse a perderlo...