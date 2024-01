Luis Díaz, grande ante los grandes: registro con equipos de Inglaterra

Luis Díaz fue figura del Liverpool en su clasificación a la cuarta ronda de la FA Cup, pues participó en los goles del triunfo de su equipo 0-2 sobre Arsenal, en Londres: en el primero obligó al error de un rival; y marcó el segundo gol, que liquidó el juego.

Récord del colombiano Luis Fernando Díaz en fútbol de Inglaterra: figura del Liverpool FC ya le anotó goles a los grandes equipos del Big Six: Arsenal, Manchester United, Chelsea, Manchester City (con Porto) y Tottenham Hotspur



Con el gol contra los ‘gunners’, el guajiro Díaz completó una particular lista en su carrera. El atacante cafetero ya le ha marcado gol a los cinco grandes rivales del Liverpool, que hacen parte del denominado ‘Big Six’, pues son los equipos de mayor historia y grandeza en el fútbol de Inglaterra.



Díaz ya le anotó gol a Manchester United, Chelsea y Tottenham Hotspur (2 goles), en partidos de Premier League. Además, le anotó a Arsenal por FA Cup; mientras que al Manchester City le anotó con el Porto, de Portugal, enfrentándolo en Champions League.



Con la camiseta del Liverpool solo le falta anotarle al City, aunque ya sabe lo que es vencerlo. Y, por ahora, el único grande al que no pudo anotarle es precisamente al Liverpool, su actual equipo, al que enfrentó con los dragones de Portugal en dos ocasiones (Champions).