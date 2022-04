Así será la agenda de colombianos por el mundo: ¡qué partidazos!

Como es habitual en cada fin de semana, FUTBOLRED lo programa con una completa agenda de colombianos por el mundo. Se avecinan partidos prometedores en distintas ligas del mundo, con uno que otro duelo entre cafeteros.



¿Qué tal el partido que afrontará Luis Díaz este fin de semana? El extremo guajiro viene de brillar con Liverpool en Champions League y ahora se medirá nada más y nada menos que al líder, Manchester City, del que los separa apenas un punto. ¡Partidazo!



Viernes, 8 de abril

​

12:15 pm | FC Istiklol Dushanbe vs Al Rayyan (James Rodríguez)

Liga de Campeones AFC



2:00 pm | Newcastle vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



2:00 pm | Sevilla vs Granada (Luis Suárez/Carlos Bacca)

*Santiago Arias se recupera de lesión

Liga España



3:15 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Sharjah FC

Liga de Campeones AFC



Sábado, 9 de abril



6:00 am |FK Jimki vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Liga Premier de Rusia



6:30 am | Everton vs Manchester United

*Yerry Mina, lesionado

Premier League



6:45 am | Sheffield United vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Segunda división de Inglaterra



8:30 am | Rubin vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Liga Premier de Rusia



9:00 am | Arsenal vs Brighton (Steven Alzate)

Premier League



9:00 am | Watford (Juan C. Hernández) vs Leeds

Premier League



11:30 am | Aston Villa vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



11:30 am |Ajmat vs Zenit (Wilmar Barrios)

Liga Premier de Rusia



12:00 pm | Boavista (Sebastián Pérez) vs Arouca

Liga de Portugal



2:30 pm | Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez/Emerson Batalla) vs Defensa y Justicia (Raúl Loaiza)

Liga Argentina



2:30 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Santos

Brasileirao



6:30 pm | LA Galaxy vs LA FC (Cristian Arango/Jesús Murillo)

MLS



7:00 pm | Palmeiras (Eduard Atuesta) vs Ceará (Steven Mendoza)

Brasileirao



7:06 pm |Monterrey (Stefan Medina) vs Santos (Harold Preciado)

Liga de México



7:30 pm | Vélez vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa)

Liga Argentina



9:00 pm | Whitecaps (Cristian Dájome/Déiber Caicedo) vs Timbes (Yimmi Chará/Diego Chará/Santiago Moreno/Dairon Asprilla).

MLS



Domingo, 10 de abril



8:00 am | Sassuolo vs Atalanta (Luis Muriel/Duván Zapata)

Serie A



8:00 am | Nápoles (David Ospina) vs Fiorentina

Serie A



9:15 am | Espanyol vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España



945 am | Heracles vs Feyenoord (Luis Sinisterra)

Liga de Holanda



10:30 am | Manchester City vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



10:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Friburgo

Bundesliga



11:30 am | Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios) vs Real Sociedad

Liga de España



11:30 am | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Mechelen

Liga de Bélgica



11:30 am | Seraing United vs Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz/Jhon Lucumí)

Liga de Bélgica



12:00 pm | Guimaraes vs Porto (Matheus Uribe)

Liga de Portugal



1:45 pm | Cagliari (Damir Ceter) vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



2:00 pm | Botafogo vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



2:30 pm | Platense (Kevin Andrade) vs Racing (Edwin Cardona)

Liga Argentina



5:00 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero) vs Argentinos Jrs.

Liga Argentina



Lunes, 11 de abril



2:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Valencia

Liga de España



9:00 pm | Pachuca (Yairo Moreno/Óscar Murillo/Avilés Hurtado) vs Tijuana (Brayan Angulo/Christian Rivera)

Liga de México