Definición, defensa y más tareas de Díaz en Liverpool: ¡sin respiro!

Luis Díaz pasó la página del vallenato, la fiesta, el estrellato en Barranquilla, el solecito de la casa. Ahora es cuando es para él, en una pretemporada que se debía en Liverpool (llegó en enero) y en la que tendrá que dar el paso de grata aparición a consolidación como jugador con el ADN rojo.

Son días en los que se trabaja a tope y se pone al nivel de sus compañeros, los que mucho le ayudaron en su llegada pero a quien ahora tendrá él que darles una mano. ¿Cómo? En eso se gastará el mes de julio el colombiano, de la mano de Klopp y su ejército de ayudantes. Así va su itinerario:



1. Tareas en pretemporada



"Si las cosas hubieran ido según el plan inicial del Liverpool, el 4 de julio habría sido el primer día de Luis Díaz como jugador del Liverpool", precisó el diario Liverpool Echo sobre la llegada del colombiano en el atípico mercado de invierno, cuando tuvo que adelantarse para ganarle de mano a Tottenham.



En esos cinco meses fue más la observación y el aprovechamiento de su talento, en un calendario pleno de exigencia, que una larga lista de conceptos. Pero ahora es el momento ideal para eso: "tenemos una pretemporada en la que podemos trabajar en todas las pequeñas cosas con él, donde podemos hacer esos ajustes finos", dijo Klopp a la llegada de su pupilo. "Todos los entrenadores dirían lo mismo sobre un fichaje en enero. Lo haces, pero si pudieras, lo harías en verano. Sí, el comienzo ha sido realmente bueno. Pero él es un proyecto a largo plazo para nosotros y nosotros somos un proyecto a largo plazo para él. Con Luis fue interesante porque la forma en que jugó en Porto es exactamente la forma en que queremos que juegue aquí”, añadió.



Según el Echo, ahora se aprovecharía la pretemporada "para ajustar detalles técnicos y tácticos del colombiano". ¿Cuáles? Lo dijo con mucha claridad el DT alemán: "no ha tenido que adaptarse realmente. Todavía tiene sus momentos defensivos (fallas), pero tiene velocidad y es un regateador bastante bueno. Puede llevar el balón bastante rápido", dijo en la recta final de la última temporada. Y sí, en la tarea defensiva le sobra sacrificio pero le falta habilidad y conocimiento con los suyos para ser más eficiente. En eso hay que trabajar... bastante.



Y el otro tema clave es la definición: "No creo que hayamos visto la gama completa de sus habilidades de tiro que vimos cuando lo exploramos, por lo que hay mucho espacio para mejorar, pero es un buen jugador", opinaba Klopp. Díaz se abrió un espacio como habitual en una nómina con Mané (hoy en Bayern), Salah, Jota, Minamino, Jota... lo suyo fue absolutamente notable. Pero marcó 6 goles en 26 apariciones. Claramente esa precisión hay que perfeccionarla, de la mano de auténticos expertos en Anfield.



2. Consolidación en el tridentes... ahora con Nuñez



Un tema clave cambió desde el desfile y la fiesta por la FA Cup y la Carabao Cup: el tan temido tridente de ataque se desarmó. Mané decidió no renovar y se fue a Bayern Múnich y ahora Salah (renovó por tres años) y Díaz tendrán a un nuevo compañero, que además costó casi 70 millones de euros: Darwin Núñez.



Eso es bueno, porque al senegalés le tocó vestirse de centro delantero para abrir espacio al colombiano en la banda izquierda, mientras que para el uruguayo será jugar en su sitio natural. En el Centro de Entrenamiento del club se cree que en un verano completo de trabajo se contribuye en gran medida una temporada exitosa y, con gente nueva, es una necesidad.



Pero justamente por ese tiempo de trabajo que antes no tuvo, el nivel de exigencia aumentará: "es testimonio de lo bien que se desempeñó Díaz que pudo marcar hasta 26 apariciones a pesar de firmar a fines de enero y sus seis goles marcados no hacen justicia a algunas de las exhibiciones eléctricas que realizó durante ese tiempo", dijo el Liverpool Echo.



"Esperemos que solo mejore... Con una pretemporada completa en su haber, creo que mejorará, lo que da miedo", dijo Robertson después de la exhibición de Díaz en la Champions League contra Villarreal. Miedo es eso que buscará generar Klopp, ahora con un tridente nuevo y, con suerte, mejorado.



3- ¡A la cancha!



Después de los primeros días de exámenes y trabajos físicos, Liverpool tendrá sus dos primeros partidos de pretemporada la próxima semana: el 12 de julio enfrentará al Manchester United en Bangkok (Tailandia) y, tres días después, al Crystal Palace, en Singapur.



Posteriormente, el 21 de julio, enfrentará en tiempos de 45 minutos al RB Leipzig y al Salzburgo de Austria, en la casa del primero.



El 30 de julio está fijado el primer partido oficial, el enfrentamiento contra Manchester City por la Community Shield, primer título de la temporada.