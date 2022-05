Siguen encantados con Díaz: ha hecho olvidar a jugadores estelares

El mundo se rinde al fútbol de Luis Fernando Díaz Marulanda. Los focos no dejan de estar alumbrando al talento del colombiano que desde que llegó a Liverpool, bajo las órdenes de Jürgen Klopp, se han hecho cada vez más constantes la lluvia de elogios al guajiro. Su actitud dentro de la cancha demuestra el gran desempeño que ha tenido ‘Lucho’ en Inglaterra y su gran capacidad de adaptarse en cualquier equipo.

Sin duda alguna, el nombre de un club tan grande como el Liverpool debería pesar para cualquier futbolista. Sin embargo, Luis Díaz se ha comportado a la altura de la institución, pues llegó a revolucionar el ataque de los ‘Reds’ con Mohammed Salah y Sadio Mané. Se ganó al periodismo británico, exfutbolistas, a sus compañeros, y a Jürgen Klopp.

En The Mirror lo calificaron como el mejor fichaje en la Premier League analizando los nuevos jugadores en el rentado local, y dando a Luis Díaz como el de mejor impacto y revolución en la liga inglesa.

Luis Díaz ya se ganó dos copas en Inglaterra como la FA Cup y la Carabao Cup ante el Chelsea en ambas competiciones, y ahora luchará por la Premier League en la última jornada, además de la Uefa Champions League el 28 de mayo cuando enfrenten al Real Madrid.

La figura de la FA Cup, Luis Díaz no solo se ganó elogios de The Mirror, Thomas Tuchel, Gary Neville, sino que también aparecieron el ex lateral del Manchester City, Micah Richards, y el ex delantero del Chelsea, e ícono del Celtic de Escocia, Chris Sutton. Richards mantuvo, ‘Dejan Kulusevski lo ha hecho bien y Cristian Romero también. Pero nadie ha tenido un impacto como Luis Díaz. Ha venido aquí, ganó la Copa de la Liga, ganó la FA Cup, ¿y ahora podría ganar otro trofeo o dos?’

Posteriormente, Chris Sutton destacó el impacto de Luis Díaz en el tridente que ha formado con Mohammed Salah y Sadio Mané. Las lesiones rodearon a Roberto Firmino que lo sacó de algunos compromisos importantes del rentado nacional. Sobre ello, Sutton mantuvo, ‘ahora está volando. Aún así, es Díaz quien lo logró. La primera línea del Liverpool siempre se ha elegido a sí misma. ¡Ya casi no hablamos de Roberto Firmino!’.