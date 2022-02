¿Luis Díaz no fue el primero? El colombiano que pasó por el Liverpool

El fichaje de Luis Díaz al Liverpool no solo llenó de emoción a Jurgen Klopp, quien manifestó la alegría de contar con un jugador de calidad para la Premier League y las demás competiciones. Todo un país se contagió de ese júbilo, que representa que un colombiano llegue a uno de los equipos que, actualmente, está en la elite del fútbol mundial, además, de ser considerado para muchos, el equipo más grande e histórico de Inglaterra y uno de los mejores del mundo.



Díaz recuerda lo que fue la llegada de James al Real Madrid y Falcao al Atlético de Madrid, en su momento, por lo que representa su actualidad. Además, abriendo más puertas y posibilidades para el fútbol colombiano en general.



Pero, no es el primer colombiano en vestir la camiseta roja de los de Anfield. Anderson Arroyo llegó a Anfield en el 2018, procedente de Fortaleza. Un talento con mira al futuro. No ha disputado minutos con el plantel profesional, además, lleva cedido a varios equipos desde el 2018.



Hay que remontarse a la década de 1930, cuando Colombia en el ámbito futbolístico era completamente desconocida, donde apenas se estaban dando los primeros pasos en algunas regiones del mundo con el deporte rey. Alessandro Frigerio Payán, fue el primer colombiano en disputar partidos y vestirse la camiseta del Liverpool.



Nacido en Tumaco, de padre suizo y madre colombiana, dejó rápidamente el territorio nacional, a los ocho años. En Suiza hizo parte del Lugano, donde se destacó como atacante. De allí, partió al Liverpool. No duró mucho y pasó a vestir las camisetas del Young Fellows, Le Havre de Francia y Bellinzona. Además, hizo parte de la Selección Suiza, que estuvo en el Mundial de 1934, pese a no disputar ningún compromiso.



Frigerio tuvo la marca de ser el colombiano con más goles en Europa, el cual fue superado recientemente por Radamel Falcao García.