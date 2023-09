Díaz, feliz en Liverpool: ‘He crecido a nivel futbolístico y personal’

Luis Díaz ha comenzado de buena manera esta temporada con Liverpool, club que está invicto en la Premier League logrando tres victorias y un empate en sus primeros cuatro partidos.



El colombiano ha sido clave en cada uno de esos partidos y se ha anotado en el marcador en dos ocasiones y ha demostrado que su lesión el año pasado ha quedado atrás.



Pues bien, el colombiano ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club y allí dio su balance sobre su paso por el club hasta el momento, su inicio de temporada entre otros temas importantes.

Ante la pregunta de qué ha ganado desde que llegó a Liverpool contestó: “Desde que estoy aquí he ganado en intensidad y tengo un poco más de agresividad. Tal vez ya estaba desarrollando esas cosas en Porto porque allí también aprendí muchísimo en esos aspectos. Cuando vienes a Europa, trabajas mucho más en esas facetas de tu juego, siendo agresivo”.



Y agregó: "También aprendí mucho sobre la toma de decisiones y sobre cómo estar más relajado cuando se presenta una oportunidad. Creo que he crecido tanto a nivel futbolístico como a nivel personal, y todo eso me hace muy feliz".



Por su parte, se mostró contento por representar a Liverpool: "Estoy increíblemente contento de estar aquí, muy a gusto y muy feliz. Siempre trato de disfrutar cada minuto. Tengo grandes compañeros y juego al lado de jugadores de renombre, a los que en algún momento solía ver...Es un sueño hecho realidad y esperemos poder seguir haciendo realidad aún más esos sueños”.



De igual manera, habló sobre cómo vivió su lesión la temporada pasada: “Fue una época difícil y complicada para mí. No poder estar en todos los partidos con el equipo es muy frustrante. Ver a todos tus compañeros jugar y no poder estar junto a ellos es muy difícil de aceptar. Ese período fue muy difícil para mí, pero me esforcé por no pensar demasiado ni prestar mucha atención a las cosas negativas para que mi cabeza no estuviera nadando con todos esos pensamientos”.



Además, fue preguntado si su nivel de inglés ha mejorado o no: “Mi inglés es mucho mejor. Estoy tratando de tener muchas clases ahora en casa y mi nivel de comprensión al escuchar es mejor, pero al hablar es un poco más difícil. Pero sí, mucho mejor. Es muy duro, no mentiré, pero realmente va mejor y he mejorado en ese sentido”.



Por otro lado, se refirió a su gran inicio esta temporada: “Cada día me siento más seguro y con cada entrenamiento. Marcar buenos goles tiene mucho que ver con haber trabajado tan duro para estar en la forma adecuada y, la verdad, me siento muy bien, al cien por cien y convencido de que esta temporada voy a hacer mucho para lograrlo”.



Finalmente, comentó cómo ha sido sentir el ‘Nunca Caminarás Solo’ que entonan los hinchas de Liverpool en cada juego.



“Es tan increíble. Es un sentimiento y una sensación totalmente única, una verdadera experiencia única. Saber que al entrar al campo podrás experimentar a estos increíbles fanáticos y este gran estadio, que siempre está ahí detrás de nosotros y brindándonos apoyo, a veces incluso te pone la piel de gallina. Honestamente, nada se compara con esto. Me siento feliz de estar en este gran club y no cambiaría nada de esta fantástica experiencia”, concluyó.