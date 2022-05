Luis Díaz enloquece a Europa: expertos de UEFA están impresionados

En un artículo publicado este martes por la página oficial de UEFA, expertos analizaron el impacto de Luis Díaz en Liverpool y su aporte para conseguir la clasificación a la final de la Champions League. El extremo colombiano fue valorado por los Observadores Técnicos, a los que dejó impresionados con su talento y buenos números. ¡'Lucho' está enloqueciendo a Europa!

"Los verdaderos Reds se levantaron después del descanso y realizaron una excelente exhibición para salir victoriosos de la noche y en el global, gracias en gran parte al suplente en el medio tiempo y al jugador del partido Luis Díaz", menciona la UEFA recordando la remontada frente al Villarreal, que se dio tras el ingreso del colombiano en el segundo tiempo.



"El panel de Observadores Técnicos de la UEFA quedó impresionado por el papel de Luis Díaz, inspirando la exitosa remontada del Liverpool. Con su velocidad y su carrera directa, fue una amenaza constante para la defensa del Villarreal, y su capitán, Albiol, comentó después que el jugador de 25 años había "cambiado su forma de jugar (la del Liverpool)", mencionó la UEFA.



El artículo no detiene sus elogios hacia el atacante de la Selección Colombia y menciona que "desde su llegada a mediados de invierno, procedente del Oporto, el colombiano ha jugado los seis partidos de eliminatorias con el Liverpool, siendo titular en tres de ellos y saliendo tres veces desde el banquillo. En su primera aparición en el partido de ida de cuartos de final contra el Benfica, marcó un gol y dio otra asistencia. Lo más impresionante es su capacidad para correr con el balón".



Los expertos de la UEFA argumentan su postura frente a Díaz, incluyendo varios videoclips. "En el primer vídeo, en el que recoge el balón diez metros dentro de su propio campo, se gira y lo lleva hasta el centro del campo del Villarreal antes de dar un pase cruzado. En el segundo clip del video, vemos su carácter directo cuando se adentra por la izquierda, sorteando dos camisetas amarillas, antes de disparar por el segundo palo. Como comentó Virgil van Dijk el pasado martes por la noche: "No importa realmente a quién se enfrente, simplemente va a por ti".



Y es que las estadísticas que acompañan al colombiano son una locura. En Europa lo reconocen y hablan de él. "En total, en 380 minutos sobre el terreno de juego, ha llevado el balón diez metros o más en 20 ocasiones. Eso le deja igualado con Mohamed Salah (20 circulaciones de más de 10 metros en 454 minutos) y sólo superado por Andrew Robertson (22 circulaciones en 439 minutos) en el equipo del Liverpool. Además, su distancia media de circulación de 6,8 metros es la mejor de ese trío".



En otro artículo que publicó la UEFA este martes, en el que destacan a las figuras de la semifinal de Champions League, el nombre de Luis Díaz aparece con mucha fuerza. Se preguntan cómo no marcó de bicicleta y dicen que "fue un símbolo del descaro que inyectó en el juego". De igual manera, aseguran que 'Lucho' es "un animador en forma arrastrando a su equipo de la cancha con estilo cuando podrían haberse retirado tan fácilmente (...) El extremo izquierdo del Liverpool marcó su segundo gol y fue decisivo tras su entrada al campo en el minuto 46. El observador del partido de la UEFA dijo: "Tuvo un gran impacto que cambió el partido, marcando y demostrando ser una amenaza constante"".